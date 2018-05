Što je usporeni video i savjeti za snimanje pametnim telefonom

Usporeni video nekada je bio rezerviran za profesionalce u području filma i televizije. Na primjer, kada gledamo auto utrke u kojima automobil postiže velike brzine, vidimo ga potpuno jasno, ne mutno. Apple je prvi proizvođač pametnih telefona koji donosi opciju usporenog video snimanja na 120 fps u rezoluciji 720p (iPhone 5S) i potom podižu na brzinu 240 fps (iPhone 6). S iPhone 6s vraćaju opciju na 120 fps, ali sada je moguće snimanje u rezoluciji 1.920 do 1.080 piksela. Zadnje iteracije iPhone 8 i iPhone X dobivaju 240 fps na punoj HD rezoluciji. Prošle godine je Sony ponudio 960 fps usporeno snimanje, a Samsung u S9/S9 + modelima dopunjuje rješenje. Ali što znači taj fps, koji stalno spominjemo?

Što je FPS ( eng. Frame's Per Second)

Za bolje daljnje razumijevanje prisjetimo se definicije fps-a ( eng. Frame's Per Second) ili framerate. To je jedinica kojom se iskazuje broj sličica u sekundi odnosno frekvencijskih okvira koji u brzom slijedu stvaraju iluziju pokreta - animaciju. Izravno se odnosi na percipiranje glatkoće reprodukcije. Što je broj fps veći, dinamičnije slike izgledaju koherentne. Većina današnjih kamera u pametnim telefonima podržava snimanje videozapisa na 60 fps (ili 60 sličica u sekundi), 4K na 30 fps, 1080p na 60 fps i 720p na 120 fps.

Kako funkcionira slow motion video?

Moglo bi se činiti malo nelogično, ali u usporenom snimanju zapravo snima se više okvira tijekom istog razdoblja. Jednostavnije rečeno, kako bi usporili ono što vidimo na zaslonu, povećavamo broj slika koje se snimaju svake sekunde, ali istovremeno zadržavamo brzinu reprodukcije.

Na primjer, snimanje videozapisa pri 240 sličica u sekundi na 720p reprodukciji videa u 30 sličica stvara učinak da se sve kreće 8 puta sporije. Tako 960 fps usporeno snimanje na 1080p rezoluciji znači da će gledanje videozapis na 30 sličica u sekundi biti 33 puta sporije od stvarnog života ili na 15 sličica u sekundi sporije više od 60 puta.

Nedostaci snimanja usporenog videa ima veće zahtjeve na hardveru u smislu obrade i kapaciteta za pohranu. Na primjer, 1080p usporeno snimanje koristi 375 MB u minuti ili 720p oko 300 MB u minuti. Drugi nedostatak je što su usporene snimke prekratke. Mogu reproducirati video samo nekoliko sekundi. Tako je vrijeme reprodukcije usporenog video snimanja na 960 fps, punih 16 sekundi.

Kako napraviti jednostavan usporeni video na pametnom telefonu

U praksi, snimanje usporenog videozapisa nije uvije tako lako i ova vrsta videozapisa zauzima dosta prostora. No, Galaxy S9/S9 +, Sony Xperia XZ2 i Huawei P20, modeli otvorili su novi horizont kroz intuitivna sučelje jednostavno za korištenje.

Bitno je iskoristiti osvjetljenje objekta ili sunčani dan, inače videozapis postaje zrnast. Ne morate brinuti o stvarima poput brzine zatvarača, okvira ili otvora blende. Samo pritisnite tipku za snimanje. Usporeni video možete upotrijebiti za snimanje plesnih poteza, čudnih izraza lica, sportskih aktivnosti. Kreativnost je ključna ovdje.

Nemate li pametan telefon koji podržava usporeno snimanje možete koristiti neki softver za uređivanje koji simulira usporeno kretanje ili jednostavno usporava brzinu reprodukcije, prikazujući svaki okvir dva puta kako bi se postigla željena brzina za stvaranje efekta.

Neke od aplikacija za ovu namjenu:

Nekoliko općih smjernica o tome koliko fps-a najbolje rade u različitim scenama

120 fps: za sport i druge brze akcije.

240 fps: Koristi se za hodanje ili druge obične akcije

1000 fps: za posebne efekte poput pirotehničke fotografije i eksplozija i sl.