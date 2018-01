Što je važno kod odabira konzultanta za EU fondove?

Vjerojatno vas mnogi EU konzultanti svakodnevno obasipaju ponudama obećavajući brda i doline u nadi da ćete za posao pripreme i provedbe vašeg EU projekta odabrati baš njih. Kome vjerovati i kako se snaći u tom moru profesionalaca i onih koji to nisu? Kako smanjiti rizik neuspjeha u korištenju EU fondova i na što obratiti pažnju?

Evo odgovora na par važnih pitanja...

Može li vam konzultant jamčiti da ćete dobiti EU sredstva?

Kod kandidature projekta ili zahtjeva za korištenje EU potpore ne postoji pravo stečeno prijavom. To znači da, nakon što ste predali tražene obrasce i dokumente, postoji mogućnost da vam EU potpora ne bude odobrena. To vam svaki pošten i stručan konzultant mora reći i, štoviše, naglasiti, jer sudbina vašeg projekta i vaše prijave ne ovisi samo o njemu, već i o vama samima, vašem poslovanju te o mnogim drugim čimbenicima izvan vašeg dosega i dosega konzultanta.

Dakle, svaki konzultant koji vam jamči da ćete, ako njega angažirate, sigurno dobiti potporu - laže, a od takvoga treba bježati glavom bez obzira. Jer, kao prvo, on nema kontrolu nad EU sredstvima niti može odlučiti o sudbini vašeg zahtjeva, a kao drugo, ako i može ono što tvrdi, to znači da je korumpiran i da je vaša potpora kompromitirana i nesigurna (mogućnost razotkrivanja, povrata novca, tužbe, lošeg publiciteta i slično). E sad, ako vam pošten konzultant ne može jamčiti uspjeh, trebate li ga uopće?



Trebate li uopće konzultanta?

Statistika Hrvatske udruge poslodavaca kaže da je oko 90% poduzetnika, čiji su projekti dobili EU sredstva, koristilo usluge konzultanata. To dovoljno govori o važnosti angažmana stručnjaka za poslove pripreme projekata iz EU fondova. Pritom ne poričemo i ne umanjujemo sposobnost nekih tvrtki da to same učine, no valja biti svjestan da je priprema EU projekata zahtjevan i specifičan posao koji traži dodatno vrijeme, poznavanje kompleksnog natječajnog postupka, opširne materije i složenih natječajnih pravila, zakonskih odredbi, EU pravila i standarda, procedura u ministarstvima i agencijama i slično.

Ako se sami prihvaćate takvog zadatka, imajte na umu da se, zbog nestručne i loše pripreme, nerijetko i do jedne trećine prijava odbija u prvoj fazi ocjenjivanja. Kao i svaka druga djelatnost, posao pripreme projekata i dokumentacije vezane uz EU fondove ima svoje zahtjeve i specifičnosti pa smatramo da je angažman iskusnog konzultanta mudar potez. No, ovdje se opet vraćamo na početak i pitamo se - kako, kakvog i kojeg odabrati?

Kakvog konzultanta odabrati, koliko košta i kakva treba biti usluga konzultanta te što izbjegavati prilikom odabira konzultanta provjerite u nastavku članka OVDJE.