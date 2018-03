Što je zajedničko svim prevarenim ženama?

Prevara boli, u to nema nikakve sumnje, no postoji i jedna dobra stvar u priči - znanstvene činjenice ukazuju na to da prevarene žene imaju jednu kvalitetu koja im ide u prilog.

Naime, rezultati nedavne studije pokazuju da prevarene žene (osim toga što su se riješile partnera sklonog varanju) pokazuju rast u psihološkom smislu i mudrost da slijedeći put izaberu bolje.

Pravi gubitnik je zapravo druga žena koja je dobila partnera koji je dokazao da je spreman prevariti.

Dr. Craig Morris, autor istraživanja navodi da prevarena žena mora proći period tugovanja, ali da će na kraju izaći kao osoba s više iskustva u procjenjivanju budućih partnera.

To se događa šest do 12 mjeseci nakon prevare kada žene razvijaju veću emocionalnu inteligenciju i samopouzdanje. Postaju svjesnije ponašanja novog partnera, vlastitog načina ophođenja prema njemu i imaju više samopouzdanja.

Također, razvijaju radar za prepoznavanje partnera niže vrijednosti.

S druge strane, veza između muškarca koji je varao i žene s kojom je prevario svoju partnericu u velikom broju slučajeva ne uspije