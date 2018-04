Što jedemo, a što bismo trebali?

Hrvati vole dobro pojesti i popiti, a samim time da se to vidi i na njihovoj tjelesnoj masi. No sada je prvi put provedeno istraživanje Agencije za hranu koje pokazuje kako se to hranimo. Rezultat koji privlači najviše pozornosti su ugljikohidrati.

Većina dnevnog unosa kalorija odnosi se upravo na šećere, pekarske proizvode i tjesteninu.

Hrvatice tako na dan unesu 53 % ugljikohidrata, dok muškarci nešto manje. Po unosu masti i bjelančevina situacija je bolja, ali zabrinjavajuć je njihov izvor. Najčešće je to svinjsko meso, a masnoća iz biljnih ulja i životinjske masti.

Hrvatima dnevni meni najčešće izgleda ovako: pileća juha, obvezna svinjetina ili piletina, pečeni krumpir ili tjestenina za prilog uz miješanu salatu i bijeli kruh.

Sve vole zaliti čašom vode ili piva te kavom, a od voća najradije grizu jabuke.

Samo istraživanje je provedeno u svrhu prikupljanja podataka o količini, vrsti konzumacije i učestalosti konzumacije te hrane, kako bi mi u Hrvatskoj agenciji za hranu mogli procijeniti rizik porijeklom iz hrane.

S mesom ili sirom? Nije bitno, samo neka je što masniji. Tako ga vole Hrvati i to najviše od bilo koje druge hrane. Iako nije autohtono jelo, prisvojili smo ga kao da jest. Burek je jedino što bi i muškarci i žene rado pojeli. Dok bi Hrvatice za ručak radije piletinu, oni pak dan ne mogu zamisliti bez nečeg konkretnijeg na tanjuru.

To primjećuju i u jednom restoranu.

"Žene više jedu piletinu, kao što su primjerice pileće salate, piletina u nekim raznovrsnim umacima, a muškarci u svakom slučaju više masnije kao što su ćevapi, lungić, carsko meso", kazao nam je voditelj restorana Petar Marjakalj.

Dnevno se ovdje pojede tisuću ćevapčića. No crveno meso bi, u teoriji, na jelovniku trebalo biti tek jednom tjedno i to u količini koliko stane na jedan dlan.

Što je muškarcima svinjetina, to je ženama čokolada.

Istraživanje pokazuje i da muškarci svakoga dana popiju jedno pivo, a što se tiče konzumacije ribe ne možemo se pohvaliti. Pri samom smo dnu u Europskoj uniji.

"U svakom slučaju očekivano zato što su nam pekare nadohvat ruke i zapravo ugljikohidrati dolaze iz tih pekarskih proizvoda koje svi konzumiramo u prevelikoj količini", izjavila je nutricionistica Mirna Trumbetaš.

I jeftini su, stoga ne čudi da se svaki treći Hrvat bori s prekomjernom težinom.

"Dugotrajnom izloženošću lošoj prehrani dolazi do hipertenzije, odnosno visokog tlaka, bolesti srca i krvožilnog sustava, dijabetesa tipa 2 i svih ostalih nepoželjnih reakcija organizma na lošu hranu", upozorila je Trumbetaš.

Ni burek ni ćevapi nisu zabranjeni, no oni bi trebali postati iznimka u jelovniku, nikako pravilo.