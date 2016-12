Što muškarce čini ljubomornima

Muškarci imaju problem s ljubomorom, iako bi na prvi pogled većina ljudi rekla da su žene te koje će češće pokazivati taj osjećaj. Naravno, malo zdrave ljubomore nikad ne škodi, no rijetki su sposobni držati to pod kontrolom.

Stoga, evo 5 stvari koje muškarce čine ljubomornima, pa obratite pažnju ....

Bivši - treba li uopće naglašavati da svaki muškarac želi da vam je on prvi i jedini? Svako spominjanje bivšega diže im tlak u nebesa ..

Muški prijatelji - prijateljstvo muškarca i žene nekima se čini kao potpuno nemoguća stvar, no ako imate takvog i stvarno vam je samo prijatelj, možete biti sigurni da će vaš dragi biti ljubomoran na njega (osim ako nije gay, naravno).

Pažnja na društvenim mrežama - dobro se zna da će žene na svoje slike na društvenim mrežama dobiti više lajkova i komentara od muškaraca ... e sad, ako je slika s plaže ... to bi mogao biti problem.

Seksi odjeća - problem je u muškom mozgu koji želi da je njegova draga seksi i da je gleda u seksi odjeći, no jednako tako ne želi da to rade i drugi muškarci. Kako je to nemoguće, problemi uvijek mogu nastati ni iz čega.

Zainteresirani muškarci - bilo koji muškarac koji pogleda njegovu dragu prosječnom je muškarcu automatski konkurencija, ako uz to uputi i osmijeh i pokoji kompliment, problem nastaje trenutno