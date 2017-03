Što muškarci obavezno vide tijekom seksa

Muškarce se i inače optužuje da ne primjećuju ništa - niti nove frizure, niti cipele, torbe, haljine... no, kad je seks u pitanju, to je jako daleko od istine.

Naime, tijekom seksualnog odnosa muškarci, ma koliko se mislilo da im je samo na pameti kako doći do penetracije, primjećuju mnoge stvari kod svojih partnerica, a za neke od njih dajemo ruku u vatru da nikad ne biste pogodile da su moguće.

Pa, evo pet stvari koje dokazano primjećuju:

Emocije - one nakon seksa, naravno. I da, on će vas možda i zagrliti, no jednako je velika (ako ne i veća) šansa da će zaspati, ne zato što je muška svinja, nego zato što je Majka Priroda to tako odredila.

Njezina nesavršenstva - vide oni sve, i celulit i neobrijane noge i prištiće... ali ih stvarno i iskreno nije briga, čim su ugledali golo žensko tijelo ostalo postaje potpuno nevažno.

Njezino nezadovoljstvo - ako žena misli da je uspješno sakrila svoje neodobravanje znanjem muškarca... nije. Daleko od toga. No, kako se radi o najintimnijim trenucima, muškarci su to skloni zanemariti, pogotovo ako su blizu vrhunca...

Svoja nesavršenstva - naravno da znaju da ih imaju, ali jako dobro vide kad ih je partnerica primjetila i, naravno, nije im baš drago...

Trud - svaki trud koji partnerica ulaže u seks primjećuje se, bilježi i nagrađuje jednako, ako ne i s kamatama... pa cure, nemojte se štedjeti, (gotovo) svaki muškarac potrudit će se uzvratiti na isti način.