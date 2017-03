Što muškarci piju u 4 faze života

U životu prolazimo kroz razne faze opijanja, a što je i sasvim normalno. U mlađim danima, srednjoškolskim i studentskim naš bi organizam bio podnošljiviji tako da smo mogli unositi poveće količine jeftinijih alkoholnih pića bez ikakvih ozbiljnijih posljedica drugi dan - nisi student, pravi student, ako nisi siromašan.

Kako odjeća ne čini čovjeka, tako sigurno to ne radi ni alkoholno piće jer svatko pije ono što mu odgovara i ono što želi, no postoji taj neki obrazac koji bi se komotno mogao podijeliti u četiri faze našeg života.

Faza 1 - srednja škola i faks

Naravno maloljetnici ne bi smjeli piti alkohol i nikako to ne podržavamo, ali to su godine kada kreću prva eksperimentiranja s alkoholom jer ipak to su "najbolje godine vašeg života". Barem dok ne dođete na faks.

Uglavnom pića za ova vremena u pravilu se kategoriziraju u dvije osnovne kategorije - bilo što, što roditelji neće primijetiti da nedostaje, znači nešto prilično loše u kutku kućnog bara oronulo u prašini, odnosno nešto što bi nam nečiji stariji brat, frend ili cura htjeli kupiti. Zato što su punoljetni.

Nakon 18 pak godine, kako se bliže maturantski dani, a još uvijek u srednjoj školi to bi obično bila votka. Trojka. U flaši, za koju bi se svi učipili. Pije se obično iz flaše, u krug.

Kad se krene na faks sve što je u staklenoj flaši vrlo je vjerojatno preskupo. Sve što ima neki fini ili profinjeni okus također je preskupo. Na kraju sve pada na tetrapak vina, a u ruralnim područjima koja bi više gravitirala vinogradima obično se u plastičnim kanistrima po smiješnim nabavnim cijenama kupuje najjeftinije vino.

Što se piva tiče najfinija su ona koja dolaze u najvećim plastičnim flašama takozvanim bombicama.

Ako pak je trebalo slaviti, slavilo se uz koktele posebno miješane od jeftinih sastojaka dok je baš za posebne prilike bila i otvorena pokoja flašica Bakarske vodice.

Pića faze 1: votka Trojka, pive u 'bombica' ambalaži

