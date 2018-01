Što odlučuje koja će nam ruka će biti dominantna?

Jeste li se ikada zapitali što određuje hoće li nam dominantna biti desna ili lijeva ruka?

Donedavno se smatralo da je to određeno genskom aktivnošću lijeve ili desne polutke mozga, no posljednje informacije dobivene ultrazvučnim pregledima tvrde da proces određivanja dominantne strane započinje još u maternici, za vrijeme osmog tjedna trudnoće.

Prošle su godine stručnjaci na Sveučilištu u Bochumu analizirali gene iz leđne moždine za vrijeme osmog do dvanaestog tjedna trudnoće i na temelju rezultata zaključili da se geni koji određuju dominantnu ruku nalaze upravo tamo.

Pokretima ruku upravlja centar za motoriku u mozgu, a to čini slanjem odgovarajućih signala u leđnu moždinu koja zapovijed pretvara u pokret. No centar za motoriku nije povezan s leđnom moždinom od samog početka, što znači da se "odluka" o dominantnoj strani donosi prije nego što dođe do spajanja.

Ovo otkriće bacilo je novo svjetlo na fundamentalno razumijevanje asimetrije moždanih hemisfera.