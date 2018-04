Što se NE radi kad ste zaljubljeni

Zaljubljenost je divan osjećaj, a kada nas pogodi često radimo stvari koje inače u životu ne bismo nikada radili... što baš i nije pretjerano pametno, tvrde stručnjaci.

Naime, vezu se definitivno ne gradi na odjeći, izgledu i ostalim površnim stvarima, jer bi vas osoba s kojom ste u vezi trebala voljeti onakve kakvi jeste.

Upravo iz tog razloga, evo par savjeta - ovo se NE radi niti zbog jednog frajera....

Dijeta - nemojte nikad zbog frajera ići na dijetu. Odluku o zdravoj prehrani ili vježbanju trebate donijeti samo zbog sebe, a ne da biste impresionirali nekog muškarca ili ženu.

Frizura - voli plavuše, a vi ste brineta? On voli dugu kosu, a vaša je kratka? Uprkos svojim preferencijama, odabrao je vas, i ako vas pokušava nagovoriti da zbog njega promijenite izgled odmah mu dajte do znanja da to ne dolazi u obzir.

Karijera - ne morate birati između ljubavi i karijere. Ako mu vaše poslovne obaveze smetaju, preispitajte svoju vezu. Muškarac koji vas voli mora vas podržavati u poslu koji radite i u svim vašim drugim interesima u životu.

Prijatelji - ako vam dečko brani da se družite s drugim muškarcima, čak i ako se radi o vašim prijateljima iz djetinjstva, onda ga s pravom možete ostaviti. Ako on ne vjeruje u muško-ženska prijateljstva, to mnogo govori i o njegovom odnosu prema drugim ženama.

Stil - ako on voli skockane i našminkane žene, a to nije vaš stil, možete ga povremeno razveseliti u nekom takvom izdanju. Ali svoj stil također ne biste trebali mijenjati zbog muškarca ili žena i nemojte to tražiti od svog partnera.