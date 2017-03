Što se nikad ne otkriva drugim ljudima?

Tajne ne moraju nužno biti mračne i duboke, jednostavno je ponekad potrebno neke činjenice o sebi zadržati baš samo za sebe i ne dijeliti ih s drugima, jer će vam to donijeti više štete nego koristi.

Evo 5 tajni o sebi koje uvijek morate čuvati:

Ambicije - kada govorimo o budućim ciljevima, naši mozgovi vide ovu akciju govora kao produktivno postignuće prema našem cilju. Nije bitno ako objašnjavate premisu prijatelju, vaš mozak osjeća da radi ozbiljan posao i gubi motivaciju. Postoji i veliki broj istraživanja iz davne 1933. godine, koja to potkrjepljuju. Pretjeran razgovor o cilju daje nositelju namjere preuranjen osjećaj potpunosti. Time smanjujete vjerojatnost njihovog ostvarivanja jer ćete izgubiti motivaciju. Malo je vjerojatno da ćete ustrajati na njihovoj provedbi

Dobra djela - ako stalno pričate o tome koliko se trudite biti dobra osoba, to uništava bilo kakav osjećaj nesebičnosti koji je bio prisutan u vašim postupcima. To također pokazuje nedostatak poštovanja prema drugima, jer indirektno govorite kako ste bolji od njih. Podrazumijeva se da bi trebali biti dobar čovjek. Ne očekujete pohvale za to što ne pijete otrov, jer je to očito. Isto se može reći i za biti dobar čovjek.

Duhovna iskustva - ako imate iskustvo ili se bavite praksom koja vam je donijela osjećaj "prosvjetljenja", postoje bolji načini za dijeljenje te perspektive i osjećaja od jednostavnog objave svog stanja i duhovnih realizacija. Time na neki način gubite te fine duhovne osjećaje koje imate, odnosno duhovni napredak. Svoje najdublje realizacije kao dragocjenost čuvajte za sebe.

Obiteljski sukobi - svatko ima obiteljskih problema, a oni koji su uključeni u to nemaju koristi od toga što autsajderi znaju intimne činjenice. To su obično vrlo osobni problemi za sve uključene. Vi se možda osjećate ugodno dok iznosite svoju stranu, ali ostali članovi obitelji mogu biti nevjerojatno posramljeni. Više negativnosti ne pomaže situaciji. Neke povjerljive informacije trebaju takve i ostati.

Životni stil - većina ljudi pokušava poboljšati sebe i svoju kvalitetu života. Iako je sjajno što ste izgubili neželjene kilograme ili ste održali tu promociju, ne bi se trebali hvalisati ili isticati. Trebamo dijeliti dijelove svog života s onima do kojih nam je stalo, ali ako većina vašeg zadovoljstva dolazi iz pohvala drugih, onda više ne živite život za sebe.