Što se radi kad je partner nesretan

Duge veze nisu jednostavna stvar, dapače, a jedna od najčešćih zabluda o njima jest da parovi moraju biti sretni cijelo vrijeme. Očito, to nije realno. Ako smatrate da je vaš partner nesretan, možete imati osjećaj da je kraj svijeta ili kraj vašeg odnosa, no to ne mora biti tako.

Međutim, kako biste riješili problem, morate shvatiti da problem uopće postoji. Kad shvatite da je vaš partner nesretan, ovo su tri najbolja načina na koja to skupa možete pokušati riješiti:

Budite izravni - ako se bolje osjećate u izravnom razgovoru, sjednite i pitajte ih direktno postoji li nešto o čemu žele pričati i možete li vi nešto napraviti kako bi se oni osjećali bolje. Takav jednostavan i iskren pristup može učiniti čuda jer će im pokazati da ste intuitivni, brinete za njih i želite im pomoći u rješavanje njihovih problema.

Budite otvoreni na novosti - ako provodite puno vremena sa svojim partnerom, vjerojatno imate zajednička maštanja - što biste učinili s milijun dolara, što biste se promijenili ili koja slavnu osoba bi htjeli biti. To je dobro i za razgovor o tome što vas čini nesretnima. Pitajte ih što bi mogli - realno - napraviti kako bi poboljšali vaš život u cjelini. Ako im je ugodno i pričate hipotetski, vjerojatnije će se otvoriti.

Tada ćete možda moći implementirati tu promjenu ili ili jednostavno saznati što ga/ju muči. Ali pazite, možda ćete čuti i nešto što vam se ne sviđa. Zapamtite, nemojte imati obrambeni i svađalački stav i vjerojatnije je da će vaš partner biti otvoreniji.

Pokušajte gledati svijet kroz njihove oči - svi smo ponekad nesretni, a vaš partner će se prije otvoriti, ako misli da ste u istom 'raspoloženju'. Sljedeći put kad niste dobre volje ili imate loš dan, pokažite im, kako biste izgradili otvoreniju vezu.

Kad otvoreno razgovarate, možete ih upitati što ih muči i što se događa. neka tion bude nježan i nemojte ih optuživati, kako biste imr pokazali da ih razumijeta i daje ono što osjećaju normalno i uobičajeno.