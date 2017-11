Što simbolizira Papina odjeća

Nicholas Vaskov iz Sjevernoameričkog pontificijskog koledža pristao je u ovo preduskrsno vrijeme čitateljima Metroa objasniti simboliku papine odjeće.

Papa nosi ili bijelu ili odjeću zlatne boje. Bijela boja simbolizira naše slavljenje isusova uskrsnuća. To je boja novoga života pa se zato nosi prilikom krštavanja. Papa može nositi čak i odjeću zlatne boje kako bi naglasio da je vrijeme Uskrsa i da je to važan blagdan. Inače, svećenik nosi halje kako bi se simbolizirala njegova odvojenost od naroda. To ne znači da je on bolji već samo da ima posebnu dužnost.

Misnica: Poput svih svećenika i biskupa tako i Papa nosi misnici za vrijeme mise. Ona je izvorno rimski odjevni predmet koje je služio nešto kao 'poncho'. Kasnije je uključena u kršćansku liturgiju. Mnogi crkveni odjevni predmeti imaju zajedničko porijeklo.

Štola: Ovo misno ruho nose svi svećenici, kao i Papa; ona predstavlja njegov autoritet.

Većina komada misnoga ruha Svetoga Oca je povijesno; mnogi imaju inicijale prijašnjih papa, no postoje i novi komadi. Papa Ivan Pavao II i Benedikt XVI preferiraju one povijesne. Mitru nose biskupi i Papa. Papa nosi različite mitre ovisno o vrsti mise. Prilikom Uskrsa nosit će ili zlatnu ili bijelu.

Cipele: boja cipela nema nikakve veze s liturgijom. Tijekom povijesti stvorila se tradicija da papa nosi cipele crvene boje, kao što to radi Benedikt XVI. Ivan Pavao II nosio je smeđe cipele koje su postale njegov zaštitni znak.

Palij: To je posebni liturgijski znak od crvene vune koji se nosi oko vrata tijekom mise. Nose ga i nadbiskupi i on simbolizira zajedništvo diljem Katoličke crkve.

Papinski prsten (Ribarev prsten): svi biskupi nose prstenje, ali samo Papa nosi prsten ribara koji ga izravno povezuje sa Svetim Petrom, prvim papom, koji je ujedno bio ribar.