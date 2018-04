Što su Android Go, Android One i projekt Treble

Problem fragmentacije Android sustava nastavlja se dalje. Google ga pokušava riješiti kroz program Android One, Android Go i projekt Treble. Potonji je primjenjiv samo za one pametne telefone koje pokreće Android Oreo (i sve ostale kasnije inačice), i ne nalazi previše otvorena vrata kod proizvođača.

Android Go

Android Go je lagana inačica operativnog sustava na temelju Android 8.0 Oreo. Namijenjena je za low-end ili entry-level modele pametnih telefona. Odnosno one s 1 GB RAM-a i 8 GB interne flash memorije.

Za ovu platformu Google je napravio posebne verzije (tzv. light) nekih najvažnijih aplikacija koje zauzimaju manje prostora u memoriji, rade brže od standardnih verzija i troše manje internetskog prometa.

Ukratko, posebno su prilagođene za Android Go. Konačno, moramo se pitati hoće li korisnici prihvatiti Android Go? Nema sumnje, hoće. Donosi pravovremene sigurnosne zakrpe, nadogradnje i optimizaciju.

Uređaji koje pokreće Android Go su Alcatel 1X, Nokia 1, ZTE Tempo Go itd.

Android One

Na drugoj strani Android One je operativni sustav bez "teških" vizualnih efekata sučelja. Rekli bi s "čistim" Androidom. S obzirom na činjenicu da proizvođači ne mijenjaju korisničko sučelje, njihovi uređaji su uvijek spremni za promjene i ne moraju trošiti vrijeme i energiju na optimizaciju zbog novog operativnog sustava. To ubrzava proces nadogradnji.

Proizvođači uređaja koriste ga u modelima širokog raspon specifikacija, od srednjeg do top segmentu. Android One pokreće pametne telefone poput Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus i Nokia 6 (2018), Nokia 3, Nokia 5, Motorola Moto X4 , HTC U11 Life, General Mobile, Xiaomi Mi A1. itd.

Tijekom godine očekuje se još nekoliko novih modela, što bi u konačnici moglo malo popraviti sliku zastupljenosti uređaja koji imaju najnovije inačice OS-a.