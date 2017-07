Što sve ugrožava vašu vezu

Prekid veze nije rijetkost, no svi se nadamo da nam se to neće dogoditi. Kako bismo to postigli, ostajemo vjerni (unatoč iskušenjima), ali pritom zaboravljamo na ostale negativne aspekte ponašanja koji su jednako, ili čak i više, opasni za opstanak veze.

Nedavno je istraživanje pokazalo da osim nevjere postoji još čak 12 loših navika koje mogu ozbiljno ugroziti vezu, a problem je u tome što se radi o svakodnevnom ponašanju koje ćemo lako sami sebi opravdati, no jednom će doći i ona kap koja će preliti čašu.

Stoga, ako želite sretnu i vječnu vezu, ovo su stvari koje trebate zaobilaziti u širokom luku:

Lagati ili skrivati stvari od partnera - čak i ako skrivaš neke stvari da bi zaštitila njegove osjećaje, to dugoročno može prouzročiti velike probleme u vezi. Kao što je jedna od ispitanica u istraživanju rekla: "Trebaš biti u stanju reći partneru gotovo sve, jer ako radiš nešto što bi njega moglo povrijediti, onda prvo razmisli možeš li i želiš li prestati to činiti, jer skrivanje ne vodi ni prema čemu dobrome".

Lažno predstavljanje na početku veze - to je kao da kažeš da voliš horor filmove, a mrziš ih iz dna duše ili da tvrdiš da ne želiš ozbiljnu vezu, a potajno sanjaš o vjenčanju. Svaka mala i malo veća laž vode u prekid odnosa.

Ljubomora - neprestana i bezrazložna sumnjičavost s vremenom postaje nepodnošljivija od stvarne prevare.

Manipulacije - ovo zna biti varljivo i teško prepoznatljivo jer su manipulacije u vezama najčešće vrlo suptilne. Kao i kod neravnoteže moći u odnosu, osobi koja je bila manipulirana i nakon veze ostaje gorak okus ustima i slomljeno srce.

Nadmudrivanje oko istih stvari svaki dan - naravno da rasprave oko toga tko bi trebao odnijeti smeće ne zvuče kao neki problem, ali s vremenom i sve većim brojem obaveza, takve rasprave prerastu u svađe, a zna se kako one mogu završiti.

Nedostatak komunikacije - to se odnosi na komunikaciju o bitnim stvarima, da propustite reći jedno drugom što vam je zasmetalo ili da prešućujete detalje koji bi mogli predstavljati problem. S vremenom se dosta toga nakupi i postaje teško razmrsivo klupko.

Ostajanje u vezi zbog konvencija - ako ostaješ u vezi zato da ne razočaraš obitelj ili radi toga jer ste isplanirali veliko putovanje za pola godine, činiš krivo. Odlaganje neizbježnog samo će tvoju vezu učiniti gorčom i umjesto da se rastanete kao prijatelji, rastat ćete se u svađi i jako, jako povrijeđeni.

Ostajete zajedno jer ste postali ovisni jedno o drugom - između vas nema više kemije, ali ostali ste zajedno jer ni ti niti on ne želite biti sami

Snishodljivost - ako u odnosu postoji neravnoteža moći to je veliki problem jer veza gdje je jedan partner "moćniji" je nezdrava. Snishodljivost jednog partnera prema drugome je gora od prevare jer ta osoba gubi samopouzdanje, a čak i nakon prekida trpi štetu od takvog odnosa.

Tiho negodovanje - u trenutku kad se jedan partner na drugoga sruči s ljutnjom, šteta za vezu je već učinjena. To obično znači da su jedan ili oba partnera akumulirali negativnosti kroz dulji period i šutjeli.

Tvrdoglavost - kad jedan od partnera uporno inzistira na nečemu, to znači da ne pristaje na kompromis. Osobe koje funkcioniraju samo ako stvari idu na određeni način (po njihovom) u osnovi su u vezi sa samim sobom.

Uskraćivanje naklonosti - bilo da se radi o postavljanju smislenih pitanja koje se tiču druge osobe ili pomaganju drugoj osobi da nadiđe određene prepreke to znači iskazivanje iskrene naklonosti. Pomanjkanje takvog odnosa vodi u zahlađenje odnosa i njegovu neizbježnu propast.

Ovo je 12 jahača apokalipse u svakoj vezi, pa vi malo analizirajte svoje ponašanje...