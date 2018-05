Što zapravo radimo u snu?

San je vrijeme kad se mi, kao, odmaramo... no zapravo se u našem tijelu odigrava čitav niz izuzetno važnih procesa - usporedivih čak s generalkom na motoru automobila. Čiste se stanice, izlučuju toksini, obnavljaju oštećenja - a osim svega toga, i mozak radi punom parom.

Naime, tijekom sna važni događaji u životu najvjerojatnije ostati u dugotrajnijem sjećanju. U studiji je sudjelovalo 80 osoba koje nisu poznavale velški jezik, a velškim su riječima podučavane u budnom stanju ili tijekom sna.

Oni kojima su riječi izgovarane za vrijeme sna pokazali su povećanu sposobnost učenja, odnosno pamćenja, a učinak je bio veći kod osoba koje su riječi povezivale s nekim važnim događajem u životu.

Saznanje upućuje na to da sjećanjima i uspomenama što ih osoba doživljava važnima njegov mozak daje povlašten tretman tijekom sna.

Otprije je poznato da san utječe na to da sjećanja i uspomene postanu trajnije, no ovo istraživanje prvo je koje pokazuje da na taj učinak utječe i to u kojoj su mjeri određenoj osobi neka sjećanja bitna.

"Sama činjenica da nečije stajalište ili uvjerenje utječe na to na koji će način mozak procesuirati određene događaje tijekom sna zapanjujuća je", kazao je prof. Mark Blagrove sa Sveučilišta Swansea, koji je vodio istraživanje s kolegicom Elaine van Rijn.

Test je proveden na studentima, izvornim govornicima engleskoga jezika koji su nedavno stigli u Wales i nisu ranije živjeli u tom dijelu Velike Britanije.

Uz pomoć kompjutorske aplikacije sudionicima je predstavljeno 28 velških prijevoda engleskih riječi.

Aplikacija je mjerila neposredno pamćenje riječi, a potom i koliko je riječi osoba upamtila nakon najmanje šest sati sna ili nakon budnog stanja. Sudionici su morali ocijeniti i u kojoj mjeri velške riječi povezuju s nekim značajnim događajem u životu.

U grupi ispitanika koja je spavala ustanovljena je značajna korelacija između velških riječi povezanih s važnim događajima u životu i broja zapamćenih velških riječi.

Ukratko, zdrav san važan je i za mentalno zdravlje, poradite na tome...