Stop teroru petardama

Iako se pirotehnička sredstva smiju koristiti od 27. prosinca do 1. siječnja, i ove godine udruga Prijatelji životinja primila je tijekom prosinca brojne dojave građana koji se žale na blagdanski teror petardama koji, osim ljudi, naročito pogađa životinje.

Glasna pucnjava i bučne eksplozije petardi „zabava" su koja rezultira prestravljenim i traumatiziranim, a ponekad i ozlijeđenim psima, mačkama, pticama i drugim kućnim i divljim životinjama. Osim što velika razina buke može oštetiti njihov znatno osjetljiviji sluh od ljudskoga te izazvati psihički šok ili srčani udar, mnoge životinje pogođene petardom stradavaju od opeklina ili pod kotačima automobila nakon što u panici i strahu pobjegnu.

Prijatelji životinja još su 2015. godine predali više od 15 000 potpisa za zabranu petardi te zatražili da se drastično postroži Zakon o eksplozivnim tvarima i potpuno zabrani prodaja i uporaba pirotehnike II. i III. razreda tijekom cijele godine.

Iako je Zakon od srpnja ove godine donio neke promjene nabolje, Luka Oman iz Prijatelja životinja izjavljuje: „Pohvalno je što su uvedene kazne od 1000 do 3000 kuna za roditelje i skrbnike čija djeca bacaju petarde te što su povećane kazne za nedopušteno korištenje pirotehničkih sredstava do 15 tisuća kuna. No kako je zbog lake dostupnosti i učestale zlouporabe pirotehničkih sredstava teško nadzirati provođenje zakonskih odredbi, i dalje se zalažemo za potpunu zabranu pirotehnike kategorije F2 i F3 tijekom cijele godine."

U Italiji je još 2011. u više od 850 gradova i općina zabranjeno u silvestarskoj noći pucati petardama, a grad Collecchio u Parmi od 2016. godine dopušta samo tihe vatromete kako bi se spriječile traume pasa. Zabrane postoje i u drugim dijelovima Europe i svijeta.

Petarde nisu samo noćna mora za životinje nego uzrokuju i djeci opasne ozljede kao što su unakaženost lica, gubitak sluha i vida te teške ozljede prsta ili šake. Samo prošle godine nastradalo je više od 30 ljudi, od čega su većina bila djeca. Glasna buka pri korištenju pirotehnike smeta maloj djeci, starijim osobama, kao i svim drugim građanima koji žele provesti blagdane i novogodišnje slavlje u sigurnosti. Posljedice su vidljive i u materijalnoj šteti i onečišćenju okoliša.

Prijatelji životinja savjetuju svima da tijekom blagdana ne puštaju životinje izvan kuće te da im osiguraju mjesto na kojemu će se osjećati zaštićeno, a spuštanjem roleta smanje ulazak buke. Pomoći će i glazba koja će nadglasavati petarde, neposredna blizina skrbnika, a u krajnjem slučaju može se posegnuti za nekim od preparata za smirenje, namijenjenih životinjama.

Prijatelji životinja podsjećaju i da novi Zakon o zaštiti životinja zabranjuje bacanje petardi i drugih pirotehničkih sredstava na životinje. Propisana kazna iznosi od 10 do 30 tisuća kuna.

Ne dopustimo da novogodišnje slavlje zamijene zvukovi sirena i da, umjesto u toplom domu, blagdane provedemo u bolničkim i veterinarskim hodnicima.

Više informacija o kampanji za zabranu petardi potražite na www.prijatelji-zivotinja.hr.