Strah od Brexita: Ni njemačka putovnica nije jednostavno rješenje

Pored financijskih i trgovinskih pitanja su prava građana ključna tema u pregovorima o izlasku Velike Britanije iz Europske unije. Oni odmiču puno sporije nego što su se mnogi nadali. A što dalje odmiču, to više raste strah tri milijuna stranaca iz Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji, ali i među milijun i dvjesto tisuća britanskih građana koji žive i rade u članicama EU-a.

Njemačka savezna kancelarka Angela Merkel je pokušala umiriti 100.000 Britanaca u Njemačkoj poručujući im da ih nitko neće poslati kući. Njezin savjet: "Zatražite njemačko državljanstvo, ako želite biti sasvim sigurni."

Privilegije državljanstva u članicama EU-a

I doista: mnogi britanski državljani u Njemačkoj pokušavaju dobiti njemačko državljanstvo koje očito vide kao policu osiguranja ne samo za ostanak u zemlji nego i za zadržavanje čitave palete prava koja imaju građani EU-a. Njemački Savezni ured za statistiku je u lipnju objavio brojke koje upućuju na "neobično veliki porast" broja britanskih državljana kojima je odobren zahtjev za njemačkom putovnicom. Broj osoba kojima je u 2016. dodijeljeno njemačko državljanstvo je porastao za 2,9 posto u odnosu na 2015. Pritom je broj britanskih državljana među njima porastao za 361 posto! Takvih slučajeva je bilo 2.865. Iako nadležne ustanove nisu provodile istraživanje o motivima podnositelja zahtjeva, zaključile su da taj nagli skok očito ima veze s Brexitom.

Za Britance koji žive u Njemačkoj je podnošenje zahtjeva za dvojnim državljanstvom doduše birokratska procedura, ali uvjeti nisu posebno strogi: zatražiti njemačko državljanstvo mogu osobe koje su već osam godina u Njemačkoj (ili sedam ako su prošli integracijski test na njemačkom) ili tri godine, ako su od toga najmanje dvije godine u braku s njemačkim državljaninom ili državljankom. Ostali uvjeti su: potvrda o znanju njemačkog jezika, financijska neovisnost, potvrda o nekažnjavanju i pristojba u visini od 255 eura.

Za 36-godišnjeg Duncana Ballantyne-Waya, izdavača jednog kulturnog online-magazina koji u Berlinu živi sa svojom njemačkom suprugom i djecom, nije bio problem ispuniti ih. Ali sumnja da bi bio zatražio njemačko državljanstvo da nije bilo Brexita. "Zašto bi čovjek prolazio kroz cijelu tu proceduru da ne mora? Brexit pospješuje ovu odluku da ljudi ne bi izgubili neke opcije, a da to ni ne primjete."

Rok za dvojno državljanstvo

To bi Wolfeu teško palo: "Emocionalno me nešto vezuje. Zato je bolje da imam oba."29-godišnji Nick Wolfe, odvjetnik u Münchenu, kaže da je i njegov zahtjev za njemačkim državljanstvom pospješio Brexit: "Ako nisi iz neke članice EU-a moraš vratiti svoje staro državljanstvo, ako zatražiš njemačko. Nadležne službe kažu da je sve u redu ako dobiješ njemačko državljanstvo prije ožujka 2019. A da ćeš nakon toga morati vratiti britansko državljanstvo želiš li dobiti njemačko."

Rok za podnošenje zahtjeva za dvojno državljanstvo doista polako istječe. Grad München je u prvih šest mjeseci 2017. zaprimio 271 zahtjev i izdao 88 putovnica. Ali svaka područna služba ima svoju praksu. Rokovi obrade zahtjeva su vrlo različiti. Na nekim mjestima podnositelji zahtjeva čekaju devet mjeseci samo da dobiju prvi termin za razgovor i još daljnjih nekoliko mjeseci za termin kad će predati dokumentaciju koja se traži. A onda obrada zahtjeva traje još 6 do 12 mjeseci. I onda je već ožujak 2019. - krajnji rok za dobivanje dvojnog državljanstva.

Nada da će pobijediti zdrav razum

I Robinson se grozi pomisli da bi se morao odreći svog britanskog državljanstva, ako nakon Brexita zatraži njemačko. "Stvarno me uzrujava što nas se prisiljava na ovaj korak. Nadam se samo da će razum pobijediti i da se s nama neće voditi političke igre."A što je s onima koji još ne ispunjavaju tražene uvjete? Na dan kada će Velika Britanija izaći iz Europske unije 50-godišnji Adrian Robinson iz Birminghama će biti u Njemačkoj šest godina i devet mjeseci. On ima zanimanje koje od njega traži da puno putuje i boji se da se ubuduće neće moći tako slobodno kretati po Europi kao do sada.