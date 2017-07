Stranger Things dobio čak 19 nominacija za Emmy

Westworld, znanstveno-fantastična serija u kojoj, između ostalih, glumi Anthony Hopkins osvojila je čak 22 nominacije za prestižnu televizijsku nagradu Emmy. Isti broj nominacija ima i Saturday Night Live koji je od početka emitiranja 1975. godine do danas osvojio 231 nominaciju.

Iznimno popularna serija Stranger Things, čija će se druga sezona početi prikazivati 27. listopada ove godine, osvojila je 19 nominacija. Slijede je serija The Handmaid's Tale s 13, te humoristična serija Veep sa 17 nominacija.

Za titulu najbolje dramske serije bore se Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, House of Cards, Stranger Things, This is Us i Westworld. U kategoriji najboljih glavnih glumaca u dramskoj seriji nominirani su Sterling K. Brown u This Is Us, Anthony Hopkins u Westworldu, Bob Odenkirk u Better Call Saul, Matthew Rhys u The Americans, Liev Schreiber u Ray Donovanu, Kevin Spacey u House of Cards i Milo Ventimiglia u This is Us.

Među glumicama se za nagradu Emmy natječu Viola Davis u How to Get Away With Murder, Claire Foy u The Crown, Elisabeth Moss u The Handmaid's Tale, Keri Russell u The Americans, Evan Rachel Wood u Westworldu i Robin Wright u House of Cards.

Dodjelu 69. po redu nagrade Emmy vodit će komičar Stephen Colbert na svečanosti koja će biti uprilićena 17. rujna.