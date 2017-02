Strani jezici štite vaš mozak

Osobe koje govore najmanje jedan strani jezik se bolje nose s posljedicama Alzheimerove bolesti, objavili su istraživači s milanskog sveučilišta Vita-Salute San Raffaele.

Testiranja provedena na 85 pacijenata s Alzheimerovom bolešću su pokazala kako bilingvalni ispitanici imaju 3-8 puta bolje pamćenje u odnosu na ispitanike koji govore samo materinji jezik.

Najbolje rezultate su imali ispitanici koji su se najviše koristili stranim jezicima, piše stručni časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ranije studije su povezale bilingvalnost s odgođenim razvojem demencije.

Znanstvenici vjeruju kako je dobivene nalaze moguće objasniti boljom funkcionalnom povezanošću frontalnih dijelova mozga kod osoba koje govore strane jezike.

Stoga, ako ne znate - krenite na tečaj stranih jezika!