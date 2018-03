Stray Dogg i Paul The Walrus u Vintage Industrialu

Četvrtak 29. ožujka rezervirajte za koncert hvaljenih miljenika zagrebačke publike - STRAY DOGG, beogradski indie/folk/americana bend predvođen karizmatičnim Dukatom Strajnićem. Iza sebe imaju tri albuma, a trebaju vašu pomoć za snimanjem četvrtog. Nakon što su pokorili dvoranu Vatroslava Lisinskog, vraćaju se u Zagreb, ovaj put u Vintage Industrial 29.3. ne bi li vam razmazali maskare i poigrali se vašim emocijama.

Koncert će otvoriti novi zagrebači bend/projekt Paul The Walrus, koji sviraju pop/rock melankoličnu žalopojku kroz osmijeh glazbe. Što to točno znači, najbolje da saznate u četvrtak 29. ožujka u Savskoj 160.

STRAY DOGG

Dušan Strajnić, bivši profesionalni tenisač, prije 8 godina reket je zamijenio gitarom, točnije, pisanjem pjesama i sviranjem na dvije gitarske žice. Naučio je svirati gotovo sve pjesme koje postoje na prve dvije žice na posuđenoj gitari. Uskoro je dotjerao instrument, objavio lo-fi bedroom demo EP i već nakon par spontanih solo nastupa, su ga prepoznali organizatori Chinawoman koncerta i pozvali ga za predgrupu 2011. godine.

Tada nije imao dovoljno materijala ni samopouzdanja za samostalni nastup, ali uz pomoć tadašnje djevojke i violinistice, okupio je peteročlani bend pod imenom Stray Dogg. S četiri demo pjesme su odradili zapažen koncert.

U vrlo kratkom roku su izgradili kultni status nositelja beogradske scene i jednog od prepoznatljivih imena novog americana vala.

Izdali su 3 albuma, surađivali s poznatim domaćim i stranim glazbenicima poput Devendre Banhart i Lisse Hannigan i postali jedan od kvalitetnijih regionalnih bendova.

Stray Dogg planira ući u studio na jesen ove godine u pohodu na četvrti album, a u ožujku će objaviti EP s četiri nove pjesme kojim će otkriti u kojem smjeru se grupa kreće kad je riječ o predstojećem novom albumu. Za to trebaju i vašu pomoć putem crowdfunding kampanje -> https://goo.gl/zXai7Y

Prošle godine su rasprodali malu salu Lisinskog u Zagrebu, a u četvrtak 29. ožujka napada vaše emocije sa pozornice Vintage Industriala.

ČLANOVI:

Dukat Stray - Guitar, vocals and backup vocals, harp

Ana Jankovic - Keyboards, violin and backup vocals

Marko Ignjatovic - Solo guitar

Vladimir Milicevic - Bass guitar

Relja Ilic - Drums

PAUL THE WALRUS

Novi je zagrebački pop/rock bend koji je osnovao Borna Mijolović, a pridružili su mu se Miro Kadijević (ritam gitara i prateći vokali), Martin Trgovec Greif (bubnjevi i prateći vokali) te Branimir Kuruc (bas gitara).

Trenutno, Paul The Walrus promovira svoj prvi spot i single "Not So Sweet". Singl je ujedno i najava prvog EP-a "Dolphin And Whale Watching" snimljenog u studiu kod Davora Smotalića i biti će podijeljen u dva dijela.

Budući da je EP gotov i uskoro će biti izdan, Borna u ovom periodu radi na snimanju svog prvog albuma, kojeg ujedno i producira.