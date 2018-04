Studio Smijeha Splićankama i Splićanima donosi tjedan ispunjen odličnom stand up komedijom

Idući tjedan (9.-13. travnja) u gradu pod Marjanom gotovo svaki dan će biti prilika da se nasmijete na stand up nastupima u organizaciji Studija Smijeha.

Ponedjeljak je rezerviran za Večer otvorenog mikrofona koja se tradicionalno održava u Academia Club Ghetto i na kojima se bruse mlade komičarske nade! Prijaviti se može bilo tko, dovoljno je imati 5 do 7 minuta autorskog materijala i hrabrost da se izađe pred publiku. Sve se odvija pod voditeljskom palicom rezident komičara iz Studio Smijeha Split, a publika s osmijehom na licu rado podržava stvaranje mlade stand up scene u našem gradu.

Dan kasnije, u utorak 10. travnja Studio Smijeha se vraća u Pivarij Burger&Beer! Tamo će ekipu na večeri "Best of Studio Smijeha Vol. 1" svojim najboljim bazama/forama nasmijavati naša izvrsna komičarska trojka koju predvodi Marina Orsag! Osim najpoznatije regionalne komičarke, koja dolazi iz Zagreba, stiže i predstavnik Slavonije, Goran Vinčić, a duh Splita donosi Vanja Dobrijević.

Srijeda je rezervirana za večeri Novih baza u novootvorenom klubu Split Circus (Monty Python) na kojima rezidenti Studija Smijeha Split iz mjeseca u mjesec novim repertoarom, tj. novim bazama nasmijavaju publiku koja redovito ispuni klub do poslijednjeg mjesta!

Nakon predaha u četvrtak, petak je rezerviran za premijeru! Tomislav Primorac u Ghetto klubu prvi put izvodi svoj One Man Show pod nazivom "Ja sam ti takav"! Tomislav nije samo stand up komičar, već je i fizičar, crtač stripova te glazbenik, koji će sat i pol vremena nasmijavati sve one koje dođu na premijeru! Kakav je Tomislav i što je sve stvorio u poslijednje četiri godine bavljenja stand up-om otkijte u petak.