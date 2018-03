Šumski - prvo ime Balkan stagea na INmusic festivalu #13!

Kultni zagrebački bend Šumski prvo su domaće ime u bogatom programu INmusic festivala #13 gdje će predstaviti dugoočekivani peti studijski album!

Šumski su davne 1991. godine osnovali Kornel Šeper i Marin Juraga u želji za stvaranjem drugačije rock glazbe. Status kultnog zagrebačkog benda donio im je njihov drugačiji i posve jedinstveni zvuk, od milja zvan upravo „šumski" zvuk. Pod utjecajem cijelog niza glazbenih stilova, od afra, krauta, new wavea, avant-popa, prog-rocka pa sve do glazbe iz crtanih filmova, nastao je jedinstveni „šumski" zvuk, a neumorna eksperimentiranja s glazbenim žanrovima razlog su zbog kojeg su Šumski jedan od omiljenih bendova hrvatske alternativne scene.

Osim u Hrvatskoj, nastupali su Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Mađarskoj, Nizozemskoj, Češkoj, Belgiji, Makedoniji, Bugarskoj, Švicarskoj, Danskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Šumski su objavili četiri albuma - Lov na vile, Safari, Baba spava i Ronioci - a u trenutno završavaju snimanje petog po redu, pod nazivom Ostrvo ledenog kita, čija je krilatica "Za depresivno vrijeme - veseli depresivni hitovi!". Nema sumnje da će njihova misao vodilja doprijeti i do publike INmusic festivala #13 te rasplesati sve koji se nađu u blizini Balkan stagea.

Šumski se na INmusic festivalu #13 pridružuje velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrneu, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, Reykjavíkurdætur i mnogim drugima.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).