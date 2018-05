Sunce, visoke temperature i toplo more za ovogodišnji Sea Star

Sunce, temperature do 30 stupnjeva i izrazito toplo more dočekat će sve goste drugog Sea Stara u umaškoj laguni Stella Maris koja je već jučer bila puna kupača. Nadprosječne temperature zraka i mora u Istri ovih dana puno više podsjećaju na početak srpnja, što daje savršen ugođaj za festival kojim počinju ljetne akcije.

Drugo izdanje Sea Stara započinje Welcome partyjem u četvrtak 24. svibnja, dok će se u dva centralna dana, petak 25. i subotu 26. svibnja, deseci tisuća mladih iz cijelog svijeta zabavljati na Addiko Tesla Stageu, Nautilus Areni i ostalim pozornicama uz neka od vodećih svjetskih i regionalnih imena kao što su Robin Schulz, Hurts, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach I mnogi drugi. Festival će se privesto kraju Closing partyje u nedjeljno jutro kao nastavak subotnjeg programa.

ULAZNICE

U prodaji se nalaze festivalske ulaznice po cijeni od 299 kn, dnevne ulaznice po 169 kn za petak i 179 kn za subotu te VIP Gold ulaznice po 749 kn. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online na stranicama Entria i Ticket Shopa.

Ulaz na Welcome party 24. i Closing party 27. svibnja je slobodan

ZAMJENSKA MJESTA ZA FESTIVALSKE I VIP ULAZNICE

Zamjenska mjesta za festivalske I VIP narukvice radit će od četvrtka 24.5. na glavnom ulazu, kako bi posjetitelji izbjegli čekanje u redovima za zamjenu prvog festivalskog dana. Svi posjetitelji se mole da zamjene svoje voucher za narukvicu prije početka festivala.

Radno vrijeme lokacija za zamjenu vouchera:

Kamp

Četvrtak, 24. svibnja, od 08:00 - 24:00

Petak, 25. svibnja, od 10:00 - 03:00

Subota 26. svibnja od 10:00 - 03:00

Prilikom zamjene potrebno je dati na uvid osobni dokument radi utvrđivanja državljanstva.

Zbog pojave preprodavača, organizatori apeliraju na posjetitelje da ulaznice za festival kupuju na službenim prodajnim mjestima ili na blagajnama ispred festivala.

PROGRAM, SATNICA I MAPE

Program i detaljna satnica Sea Stara mogu se pronaći na službenoj stranici festivala - www.seastarfestival.com. Sve informacije bit će dostupne i na info pultu smještenom između Addiko Tesla pozornice i Nautilus Arene.

SEA STAR SMJEŠTAJ

Sea Star kamp je svakako jedan od najzanimljivijih punktova festivala, mjesto gdje tulum ne završava, smješten svega par stotina metara od mora i svega pedesetak metara od festivala.

Kamp je otvoren od 24. do 29. svibnja, a ulaznice za sve dane festivala mogu kupiti na recepciji kampa po dolasku. Osim kampa, posjetiteljima koji još uvijek nisu osigurali smještaj dostupni su apartmani Kanegra naselja i Park Umaga, a sve informacije možete dobiti na recepciji obje lokacije.

PLAĆANJE PIĆA I HRANE SEA STAR KARTICOM

Sea Star festival, u suradnji s Addiko bankom, predstavlja Sea Star karticu koja je opremljena suvremenom beskontaktnom tehnologijom. Koristeći karticu za bezgotovinsko plaćanje možete platiti piće, hranu i festivalske suvenire. Svoju karticu možete kupiti na bilo kojoj blagajni na festivalu s oznakom TOP UP i napuniti je određenim novčanim iznosom. Depozit pri prvoj uplati iznosi 15 kn, minimalan iznos prve uplate je 20 kn, a svake kasnije uplate 5 kn.

Nakon što naručite svoje omiljeno piće ili hranu platiti možete jednostavnim prislanjanjem kartice na čitač kartica koji se nalazi na svakom šanku, na čitaču možete i prisloniti svoju karticu u bilo kojem trenutku kako biste provjerili stanje. Obratite pažnju da u trenutku provjere stanja nitko ne plaća svoju narudžbu kako se iznos ne bi skinuo s vaše kartice. Sredstva s kartice možete refundirati na bilo kojoj blagajni u maksimalnom iznosu od 500 kn. Sredstva je potrebno refundirati prije napuštanja festivalskih vrata.

POMOĆ

Na Sea Staru sve četiri noći dežuraju i ekipe Crvenog križa, službe Hitne pomoći i vatrogasna služba. U slučaju bilo kakve potrebe posjetitelji se za pomoć mogu obratiti radnicima osiguranja, u prepoznatljivim fluorescentnim prslucima.

ULAZI

Postoje dva ulaza u prostor festivala:

Ulaz 1 - Ulaz za ulaznice - sa strane glavne prometnice

Ulaz 2 - Od restorana u laguni

Službeni i VIP ulaz za akreditacije i VIP goste - s južne strane kompleksa Stella Maris

RADNA VREMENA ULAZA

Čet 19:00 - 03:00 - slobodan ulaz // Ulaz 2 (od restorana)

Pet 10:00 - 03:00 - slobodan ulaz od 10:00 do 19:00, očitavanje narukvica od 19:00 do 03:00 // Ulaz 1, Ulaz 2, VIP ulaz

Sub 10:00 - 03:00 - slobodan ulaz od 10:00 do 19:00, očitavanje narukvica od 19:00 do 03:00 // Ulaz 1, Ulaz 2, VIP ulaz

Ned 05:00 - 12:00 - slobodan ulaz // Ulaz 1, Ulaz 2, VIP ulaz

ULAZ U KAMP

Ulaz u kamp otvara se u srijedu, 23. svibnja u 8:00, a zatvara se u ponoć. Tijekom cijelog trajanja festivala, od četvrtka do nedjelje, radit će non stop. U ponedjeljak se vrata ulaza zatvaraju u podne. Ulaz u kamp moguć je samo s narukvicama za kamp i festival.

Zbog očekivanih ogromnih gužvi na festivalu, apeliramo na posjetitelje da na festival dođu ranije kako bi izbjegli gužve na ulazu. Ulaz na festival je dozvoljen samo na jasno obilježenim i osiguranim ulazima, samo uz ulaznicu, festivalsku narukvicu ili akreditaciju.

ULAZ NA FESTIVAL

Četvrtak i nedjelja: Ulaz na festival je slobodan.

Petak i subota:

Tijekom dana, od 10:00 do 19:00, ulaz u festivalski prostor će biti slobodan za sve i neće se provjeravati narukvice.

Provjera narukvica bit će na snazi od 19:00 do 03:00. Festivalska I VIP ulaznica vrijedi za jedan (1) ulaz u festivalski prostor u navedenom vremenu. Ako se izađe nakon 19:00 za ponovan ulazak bit će potrebno kupiti valjanu ulaznicu.

Osim festivalskog osiguranja ulaze kontrolira i policija, kako bi se izbjeglo unošenje svih zabranjenih predmeta i supstanci na festival. Ulazak vozilima u zonu festivala bi će moguć jedinu uz odgovarajuću akreditaciju.

PARKING

Za posjetitelje je osiguran javni parking po cijeni od 40 kn, koji se nalazi na nekoliko stotina metara od festivala. Ipak, organizatori apeliraju na sve posjetitelje da na festival ne dolaze osobnim vozilima zbog očekivanih velikih gužvi.