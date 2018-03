Super Besse novo ime Europavox projekta na INmusic festivalu #13!

Iza naziva Super Besse kriju se dvojica strastvenih zaljubljenika u glazbu, čije melankolične pjesme i euforični nastupi neodoljivo podsjećaju na Joy Division. Post punk i coldwave grupa Super Besse osnovana je 2013. godine u Minsku. Karijeru su započeli live nastupima u vlastitoj domovini, a na međunarodnu scenu prodrijeli su koncertom održanim u sklopu Tallin Music Weeka 2014. godine u Estoniji. Odličan nastup osigurao im je angažmane i u ostalim baltičkim državama, čime je započela njihova međunarodna karijera. Predanost glazbi i euforični nastupi ovog post-punk dvojca zasluženo im je donijela i ugovor s latvijskom izdavačkom kućom I Love You Records, pod čijim su okriljem izdali svoj debitantski album 63610* 2015. godine.

Inspiraciju za naziv benda, a potom i albuma, pronašli su u francuskom gradiću Super Besse, koji ih je očarao svojim prirodnim ljepotama. Na krilima međusobne ljubavi istoimenog benda i grada, prvijenac nosi naziv prema poštanskom broju francuskog gradića gdje su prvi put i predstavili istoimeni debitanstski album. Osim na Baltiku i u Francuskoj, nastupali su u skandinavskim zemljama, Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj, a koncertom na INmusicu nastavit će svoju misiju širenja dobre glazbe i u našem dijelu Europe. Drugi studijski album Le Nuit* izdali su 2017. godine i posvetili ga, kako sami kažu, ''avanturama noći''. Iako naziv albuma sugerira da je riječ o pjesmama pjevanim na francuskom jeziku, ovaj bjeloruski sastav ipak piše i pjeva na ruskom jeziku. Dobra glazba nadilazi jezične barijere i neovisno je li riječ o ruskom, francuskom ili bilo kojem drugom jeziku, svaki pozorni slušatelj na Le Nuit* može u glazbi Super Besse prepoznati neobičan spoj emocija - euforije i melankolije.

Super Besse nastupit će u sklopu cijenjenog Europavox projekta, čiji je INmusic festival ponosni partner. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Super Besse se na INmusic festivalu #13 pridružuje velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrneu, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, Reykjavíkurdætur i mnogim drugima. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).