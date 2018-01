Susret u atelijeru – slikar Peter Weisz

Peter Weisz, suvremeni hrvatski i izraelski likovni umjetnik, slikar, autor iznimnog i složenog opusa, izlagao je na brojnim zapaženim samostalnim izložbama diljem svijeta, osoba živopisne i doista nesvakodnevne biografije.

Imate vrlo zanimljivu osobnu povijest. Možete li izdvojiti, dvije, tri točke o događajima koji su na Vas najviše utjecali

Izdvajam - kada sam sa devetnaest godina bez sredstava i podrške otišau u Pariz i uspio položiti prijemni ispit na Akademiji. Drugi je odlazak u Izrael ( nakon što sam već živio u mnogim zemljama ) - te kada me tamo zatiče rat u Hrvatskoj. Kao član njihove Udruge liovnih umjetnika uspijevam skupiti donaciju za hrvatske umjetnike od 40 izraelskih umjetnika ( koji nemaju veze s Hrvatskom..a neki su profesori na tamošnjim Akademijama-ili vrlo poznati i priznati u zemljama iz kojih dolaze ). To je 1993 bio prvi gest dobre volje prema Hrvatskoj iz te zemlje. I treći događaj je 1998, kada u Osijeku iniciram stvaranje nevladine Udruge " Olimpijada kulture "-koja kasnije mijenja ime u WAG - ( World Art Games-Svjetske Umjetničke Igre ) - i čiji sam sada su-predsjednik. Danas je to Glavni ured od više od 60 Udruga Nacionalnih Odbora u više od 60 zemalja svijeta ...i uspjeli smo do sada održati četiri takve " Olimpijade ". To podrazumijeva da Nacionalni odbori odabiru svoj tim umjetnika iz raznih područja umjetinčkog izričaja.

Nakon prava i umjetnosti studirate u Parizu na Akademiji likovnih umjetnosti.

Da, u klasi profesora Clarina.

Živjeli ste i djelovali u više zemalja.

Da - u Francuskoj, Italiji, Švicarskoj, Izraelu....

Ekspresionistički izričaj je ključan za Vas.

Prvenstveno sam sklon ekspresionizmu i novoj figuraciji...ali sam zadnjih godina puno pažnje posvetio i apstraktno-ekspresvnom likarstvu

Predstavljate se umjetnikom apstraktne estetike.

Da

Kako pristupate motivu?

Zanima me prvenstveno atmosfera-ugođaj. Neki puta to kreće spontano iz jedne linije ili boje...a neki puta svjesno želim stvoriti neki željeni ugođaj. On ne mora nužno biti i dopadljiv.

Često ste samostalno izlagali. Važnost izlaganja za umjetnika?

Izložbe su bitne da svoj rad predstavite drugima, čujete i vidite njihove reakcije...ali ipak najbitnije je da ste Vi sami zadovoljni urađenim.

Kako doživljavate suvremenu umjetnost?

Pratim je..neke stvari mi se dopadaju...no smatram da ako je riječ o slici - ona mora biti izložena u prostoru, stanu, uredu, muzeju i sl....jer tek onda ona može komunicirati sa onima koji ju promatraju i žive s njom. U umjetnosti je najvažnija upravo ta mogućnost svakodnevne komunikacije između autora i prmatrača.

Novosti u atelijeru.

Ja sam po prirodi kampanjac. Mogu slikati neprekidno danima-kada se napunim emocijama...ili kada mi se stvari " događaju " ...a onda nastupa duži period odmora, punjenja. Vjerujem da je to najpoštenije...i jedino iskreno. Dozvoljene su i greške ...drugačije umjetnost može prerasti u savršenu ili manje savršeno majstorstvo...što je također vrijedno.

Planovi, izložbe, monografije...?

Monografiju već imam...izložbe bih rado imao - no godinama je zamorno organizirati izložbu ...tako da sam spreman izlagati ( a imam i puno radova ) ukoliko galerija preuzme organizaciju i pripreme.