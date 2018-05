Sutra počinje Sea Star Festival

Sea Star Festival kao prvi u nizu festivala kojima će Exit obitelj vladati ovog ljeta počinje sutra u Umagu. Vrata raskošne Stella Maris lagune otvaraju se u četvrtak 24. svibnja u 19 sati, a prvi posjetitelji moći će uz božanstven zalazak sunca i prave ljetne temperature plesati do jutra na tri pozornice smještene uz samo more.

Sea Star Festival - Top Acts!

Najveći svjetski superstarovi današnjice Hurts, Robin Schulz, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach, Filatov & Karas, Luke Slater i druga top techno imena te apsolutni carevi regionalne scene kao što su Tram 11, Edo Maajka, Nipplepeople, Krankšvester i mnogi drugi pripremaju za vikend nastupe kojima će zadiviti desetine tisuća ljudi te tako lansirati sezonu ljetnih partija na otvorenom.

Prve festivalske pridošlice već stižu u Umag i zauzimaju svoja mjesta u hladu mirisne borove šume. Kamp smješten na svega nekoliko metara od festivalske lokacije ove godine je pravi hit te se očekuje da će u njemu puna četiri dana zajedno živjeti prava festivalska zajednica skrojena od putnika iz svih krajeva svijeta. Uz dodatne smještajne kapacitete kao što su vile, apartmani i bungalovi, Sea Star se nameće kao idealna lokacija u kojoj je podjednako nadohvat ruke zabava i relaksacija.

Dan zagrijavanja sutra starta uz upogonjene tri pozornice - Silent Octopus, Exotic Laguna te Jagermeister Beach Groove. Zvuk Silent Octopusa, omiljene tihe pozornice festivala, kreirat će DJ trojac iz Pule - 207, Mighty Allen i DJ Gaby. Zabava u Exotic Laguni u režiji je Kubanca MC Chome, voditelja legendarne Exitove latino pozornice, kojem se nastupima pridružuju DJ Tender, DJ Sesha, Samba Show & Tito. Jagermeister Beach Groove bit će u rukama iskusne DJ postave - Pila Jacksona i Bizze iz Bolesne braće, a na istom mjestu naći će se i u petak, dok će subotu pult preuzeti zagrebački sinonim za clubbing DJ Rea te talijansko-brazilska house zvijezda Leandro Da Silva. Silent party u subotu preuzimaju Jeulz x Hubris, Kiki Belucci i Sin. Exotic laguna u spomenutoj postavi ordinirat će sve do nedjelje.

Moćna Addiko Tesla pozornica, žila kucavica festivala, već je gotovo pripremljena. Ova najveća pozornica ikad viđena u povijesti Istre sastavljena je čak od 50 metara široke scenske konstrukcije s koje će se oriti famozan razglas revolucionarne tehnologije kakvu posjeduju samo najveći stadioni svijeta. Uz ogroman 3D LED video sistem čija površina ekrana prelazi 250 kvadrata, posjetitelji će iz prve ruke moći doživjeti iskustvo ravno onom na čuvenoj Exitovoj pozornici, Dance Areni. U svojoj punoj snazi glavna pozornica bit će upogonjena ovog petka kada na nju staju trance mag Paul van Dyk, hitmaker Robin Schulz, zarazni dvojac Filatov & Karas, a prethodit će im domaće zvijezde Krankšvester, Nipplepeople i Lutemania. Nakon petka, na istom mjestu u subotu će gospodariti britanska uglađena synth pop atrakcija Hurts, francuski tvorci radijskih hitova Ofenbach i mega popularni DJ dvojac Dimitri Vegas & Like Mike. Nakon energičnog seta ovog svjetski priznatog i nagrađivanog dua, Sea Star će jutro dočekati uz tajanstvenu DJ-icu MATTN, ujedno i suprugu Dimitri Vegasa.

Druga najveća pozornica, Nautilus Arena, u oba glavna dana festivala pretvorit će se u pravi stadionski klub. Petak je isplaniran kao dan za najbolje hip hop i klupske izvođače ovih prostora. Stižu Tram 11, Edo Maajka s bendom, Dječaci, Krešo Bengalka, Tekitoka, Sajsi MC, Senidah feat AMN i VRH. Subota je rezervirana za najtvrđi techno ravno s berlinskih i pariških adresa uz koje će iskusna hrvatska techno imena publiku baciti u pravi delirij. Luke Slater, Tommy Four Seven, Francois X, Ian F, Ivan Komlinović u live setu, DJ Jock i Toxic prava su elektronska reprezentacija koja zasigurno odnosi pobjedu i priprema iscijediti partijanere do jutra.

Pozornica na samom ulazu u festivalski prostor, Cinema Stage, plijenit će pozornost snimkama velikih svjetskih zvijezda koje su nastupale na Exitu. Veliki Liam Gallagher, Bastille, Capital Cities, Dixon & AME, Nina Kraviz i Rag'n'Bone Man samo su neka od mega imena čiji će se nastupi moći pogledati u visokoj rezoluciji uz moćan zvuk te osjetiti kako je biti dijelom ovog najvećeg europskog festivala.

Program u nedjelju za najizdržljivije počinje odmah po završetku subotnjih nastupa. Closing Party predvode srpski kreator bezbrojnih tuluma Dejan Milićević, sarajevski tech house dvojac After Affair, rastuća slovenska elektronska zvijezda Aney F te sjajni Splićani AM:PM.

Uz naklonjenu vremensku prognozu koja predviđa visokih 30 stupnjeva celzijusa i more toplije nego prošle godine u ovo vrijeme, Sea Star je u najboljoj startnoj poziciji da spektakularno označi početak divnog ljeta i još jednom zasja kao mlada zvijezda festivalskog neba.

ULAZNICE I PAKETI

Predfinalna cijena festivalskih ulaznica od 299 kn na snazi će biti najkasnije do ponoći 23. na 24. svibnja ili ranije, ako isteknu osigurane zalihe. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su dnevne ulaznice od 169 kn za petak i 179 kn za subotu te VIP Gold ulaznica od 749 kn. Pred festival, a zbog ogromnog interesa, Plava laguna je u prodaju pustila dodatne pakete po fantastičnoj last minute cijeni već od 339 kn, a uključuju festivalsku ulaznicu i smještaj. Paketi, uz festivalsku ulaznicu, sadrže dva noćenja na nekoj od dvije istaknute lokacije nedaleko od održavanja festivala - Kanegra Bungalovi i Sol Katoro Apartmani. Apartmani se nalaze samo 10 minuta hoda o festivalske lokacije, dok su bungalovi smješteni u neposrednoj blizini jedne od najljepših istarskih plaža na idealnoj udaljenosti do grada Umaga i festivala. Količine paketa po ovoj izuzetnoj cijeni su ograničene!

Svi detalji Last minute ponude i kompletan info o ulaznicama, smještaju i prijevozu mogu se pronaći na službenoj stranici Sea Star Festivala.