Sve možete muljati,ali bebe - ne!

Bebe su izvor veselja i sreće - teško je zadržati normalno lice kad vidite bebu koja se veselo smije i guguće, no prepoznaju li one naše reakcije? O da, kažu stručnjaci, i to o vrlo ranog doba.

Naime, znanstvenici su se dugo pitali prepoznaje li beba sreću u majčinom osmijehu ili automatski reagira osmijehom na poznato lice.

Koristeći sofisticiranu tehnologiju skeniranja očiju znanstvenici su pratili ponašanje 24 bebe. Volonteri su se osmjehivali bebama ili pak pokazivali ljutito lice te zvučali sretno, ljuto ili neutralno.

Bebe nisu pretjerano reagirale kada je glas bio ljutit ili neutralan i nisu se previše zagledale u jedno lice. No sretni glasovi koji bi se pretvorili u ljutite zaokupili bi pažnju malih ispitanika. Uočili su da sretno lice ne ide s ljutitim glasom.

"Oni razumiju poveznicu između glasa i lica, prepoznaju emociju", objašnjava autorica studije na Ženevskom sveučilištu Amaya Palama. Što to znači za roditelje?

"Vrlo je važno za roditelje da izražavaju svoje emocije i budu pažljivi prema emocijama svojih beba te uživaju u interakciji s njima. Ukoliko ste ljuti, nemojte se pretvarati da niste jer će vas bebe pročitati", dodaje Palama.

To znači da bebe koliko god bile male, a ove koje su sudjelovale u istraživanju su imale šest mjeseci, ne bi trebale biti pošteđene negativnih emocija (u smislu da ih skrivate od njih).

Ne treba se pred bebama pretvarati. Kad tad će im biti izložene, a bolje da to bude u konetkstu koji razumiju. Kod veće djece je važno da ih roditelji ohrabre da verbaliziraju što osjećaju.

"Naravno uvijek je bolje da se radi o sretnim emocijama, nego o ljutnji", zaključuje autorica studije.