Sve više korisnika carsharinga

Ideja je jednostavna: umjesto da se posjeduje vlastiti automobil, više ljudi dijeli samo jedan - odnosno, mnogo ljudi koristi samo jednu manju flotu vozila da bi svatko mogao doći do automobila otprilike onda kad mu treba. A zato što je ta flota mnogo manja nego što je broj korisnika to znači i da je manje automobila na ulicama i manje su gužve. Ta flota se obično sastoji od malenih, nerijetko električnih automobila. Dakle ne samo manje automobila, nego su oni ekološki podnošljiviji za okoliš.

Carsharing je za korisnike jeftiniji nego običan rent-a-car i za one koji tek povremeno trebaju automobil, to je jeftinije nego kupiti automobil, plaćati porez, servis... Svi ti argumenti vode da se sve više građana odlučuju na to rješenje. Početkom ove godine je već oko 1,7 milijuna Nijemaca bilo registrirano u neki od sustava carsharinga, što je 36% više nego godinu dana ranije. A to znači da vlada sve veća navala na takvo rješenje vlastite mobilnosti.

U samim tvrtkama koje nude tu uslugu su uvjereni da su tako baš svi na dobitku: "U urbanim područjima jedan automobil u Carsharingu danas zamjenjuje do dvadeset privatnih automobila. To znači da taj model i gradove značajno oslobađa od prekomjernih automobila", tvrdi šef jedne od tih tvrtki, Willi Loose.

Koliko je to doista ekološki?

U Njemačkoj su se proširile dvije metode carsharinga. Prvi je stacionarni, gdje flota stoji na jednom mjestu i gdje članovi onda mogu uzeti automobil kada ga trebaju. Druga metoda je "tekuća", ne postoji baza nego tek aplikacija za pametni telefon koja članovima pokazuje gdje je najbliže slobodno vozilo u nekom određenom području.

Golema većina novih korisnika radije bira ovu drugu, free-floating metodu. Broj tih korisnika je porastao za gotovo polovicu, na milijun i 300 tisuća. Kada je riječ o stacionarnoj metodi, postoji već gotovo 600 mjesta u Njemačkoj u šezdesetak gradova gdje se može zajednički koristiti automobil.

Upravo tu metodu Deutsche Umwelthilfe smatra izuzetno ekološki korisnom. "Takvi stacionarni koncepti, koji su stvoreni s mnogo truda i entuzijazma, su nešto prekrasno. Čak i ako se na taj način samo sprječava kupnja drugog automobila u obitelji", kaže poslovođa te ekološke udruge Jürgen Resch.

Nema alternative dobrom gradskom prijevozu

Ali kada je riječ o floating metodi u velegradovima, njihov ekološki učinak je vrlo upitan. "Iskustva koja imamo pokazuju da je to zapravo kontraproduktivno", kaže Resch. Jer tu carsharing ne potiče neka udruga ili tvrtka, nego veliki automobilski koncerni poput Daimlera (njihova mreža se zove Car2go), BMW (DriveNow) ili Citroën (Multicity). Da njih nema, ljudi bi koristili javni prijevoz: autobuse, željeznicu ili u najgorem slučaju taksi. Zato ovaj ekološki stručnjak upozorava komune neka ne potiču ovakvu ponudu, jer i njihov smisao je zapravo nešto posve drugo: "To je reklama za prodaju vlastitih automobila", kaže Resch. Jedino rješenje za gradove jest da više pozornosti posvete svom javnom prijevozu i učine ga boljim i jeftinijim.

U poduzećima javnog prijevoza zapravo ne smatraju kako im je carsharing konkurencija. Prije smatraju da bi bilo dobro povezati ova dva koncepta mobilnosti i da ta zajednička vozila popunjavaju praznine gdje nema smisla povlačiti liniju gradskog prijevoza.

Više mjesta za carsharing

I njemačko Ministarstvo okoliša je analiziralo carsharing i kao ogledne primjerke su uzeli München i Berlin. Najbitniji zaključci su da korisnici carsharinga - bez obzira koje metode, redovito koriste i javni prijevoz i obično posjeduju i mjesečnu kartu neke vrste. Ali u usporedbi s građanima sličnih prihoda i obrazovanja, nešto manje često posjeduju i vlastito vozilo. Razlog toj odluci je upravo carsharing, neki su zato čak i prodali vlastiti auto. Usprkos tome, neki korisnici carsharinga razmišljaju - da ipak kupe vlastiti automobil.

Ali i Ministarstvo je stavilo na papir broj vozila koja se iznajmljuju i broj korisnika koji su se odrekli vlastitog automobila i došlo do zaključka kako to može značajno smanjiti emisiju ugljičnog dioksida. "Carsharing je prilika za ekološki održivu mobilnost u gradovima", zaključak je nadležne ministrice Barbare Hendricks. Zato i njemačka vlada potiče njihovo korištenje, a još prošle godine je donesen zakon po kojem se gradovima omogućuje da se ta vozila izuzmu iz sustava naplate parkiranja. Moguće je i da gradovi rezerviraju parkirališna mjesta samo za takvu vrstu vozila, makar je u mnogim urbanim središtima Njemačke naći mjesto za parkiranje u udarnim terminima gotovo ravno dobitku na lutriji.

Slavlje u automobilskim koncernima

Njemački gradovi mogu sami odlučiti što će učiniti, ali naravno da su poduzeća - i automobilski koncerni koji stoje iza carsharinga, oduševljeno pozdravili ovaj zakon koji bi trebao stupiti na snagu u rujnu ove godine. Jer ako bi takvi zajednički automobili mogli stajati na ulici gdje sad tamošnji stanovnici panično traže mjesto za parkiranje, to će svakako biti poticaj da mnogo više građana proda svoj auto i priključi se zajedničkoj floti. Trenutno su ti zajednički automobili obično smješteni na privatnim površinama, dvorištima ili garažama. Zakon tu predviđa da se kod takvih rezerviranih područja obraća pozornost na povezanost s javnim prijevozom i da li se tu nude i električni automobili.

Je li to zapravo prikriven poticaj automobilskoj industriji? Realno uzevši, ti komercijalni modeli zajedničkih automobila koje vode veliki koncerni nisu baš način da se zaradi veliki novac. U Daimleru priznaju kako njihova mreža Car2go tek u nekim gradovima donosi više nego što su troškovi održavanja. Ali automobilskim koncernima je ipak važno da imaju mnogo korisnika i nadaju se većoj dobiti ako se ideja Carsharinga još više proširi. A u Daimleru su i iskreni: na koncu konca, svako zajedničko korištenje njihove mreže je ujedno i probna vožnja s nekim od njihovih automobila - u pravilu su to modeli Smart. I stručnjak za automobilsko tržište Stefan Bratzel smatra da treba biti oprezan u ekološkim pohvalama carsharinga. Jer, neki će tako tek doći na ideju da imaju vlastiti automobil.