Svemirski brod se spustio u Umag

Sinoć je proključala umaška laguna Stella Maris, kako uz temperature koje su prelazile i 30 stupnjeva, tako i uz partijanje na šest krcatih pozornica i još deset drugih zona Sea Star festivala, ukupno tri više nego lani!

Spektakularna glavna pozornica, Addiko Tesla Stage, gotovo je duplo veća nego prošle godine i s novim izgledom uz 250 kvadrata LED ekrana, ali i laserima posljednje generacije, te posebno dizajniranim osvjetljenjem, sinoć je bila headliner za sebe!

Za desetke tisuća oduševljenih posjetitelja, status headlinera u cijelosti su opravdali njemačke DJ superzvijezde Robin Schulz i Paul Van Dyk, ali i ruski hit tandem Filatov & Karas, te domaće uzdanice Nipplepeople i Krankšvester!

Sinoćnje obilje partijanja začinili su i renomirani regionalni asovi kao što su Edo Maajka & Band, Sajsi MC, Senidah, Dječaci, Krešo Bengalka i hip-hop velikani Tram 11.

Sea Star 2018





Publika je naizust pjevala hitove "OK", "Sugar", "Sun Goes Down" i druge bisere iz arsenala Robina Schulza koji je na pulski aerodrom sletio privatnim avionom ravno s Ibize. Orile su se i "Don't Be So Shy" i "Time Won't Wait" od Filatova & Karasa, a kad su Nipplepeople izveli svoju famoznu obradu Zdenke Kovačiček, nastala je opća "Frka"! Naravno, prošla noć ne bi bila ista bez trenutačno najzaraznijeg hita u cijeloj regiji, pa je prizor kada svi pale mobitele i snimaju dok Senidah izvodi "Slađanu" jedan od klipova koji će ovih dana iskakati na svakom kutku društvenih mreža! Samo finale nije moglo proći bez trance magija Paul Van Dyka čija je himna "For An Angel" izazvala pravu katarzu uz prve zrake sunca nad umaškom lagunom Stella Maris!

Čast da pokrene spektakularnu mašineriju glavne pozornice već u 20 sati imao je misteriozni DJ Lutemania, a jučerašnji provod je započeo još od 10 ujutra, kada je prva s radom krenula Exotic Laguna, vrela pozornica na pješčanom igralištu u kojem su bosi plesali ljubitelji latino ritmova!

Uz domaćina iz Kube MC Chome, bili su tu još i Tito, DJ Sesha, DJ Tender i sjajni dvosatni Samba Show. Nakon što su priredili Welcome Party u četvrtak, Pill Jacksona i Bizzo iz Bolesne braće, i sinoć su korcatom držali Jagermeister Beach Groove pozornicu satima! Jednako zabavno, ali sasvim tiho za sve koji promatraju zabavu, bilo je naravno na Silent Octopus zoni, gdje se za naklonost publike borio trojac Jeulz x Hubris, Kiki Belucci & Sin.

Večeras na Addiko Tesla Stage stiže pravi koncertni spektakl jer dolazi jedan od najboljih bendova uživo Hurts, s mnoštvom hitova, spremni da oduševe publiku Sea Star festivala. Tulum se nastavlja uz francuske tvorce rock-house hitova Ofenbach, dok je za veliko festivalsko finale zadužen svjetski No. 1 DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, koji u Umag donose show sa svog matičnog Tomorrowland festivala, a uz njih dolazi i tajanstvena DJ MATTN! Za nešto drugačiji zvuk do samog kraja festivala, ali na drugoj pozornici, famoznoj Nautilus Areni, pobrinuti će se moćni techno heroji Luke Slater, François X, Tommy Four Seven, DJ Jock, Ian F. i Ivan Komlinović. Jednodnevne ulaznice za subotu navčer prodaju se na ulazu festivala po cijeni od 199 kn, a u ponudi je i dnevna VIP Gold ulaznica po 400 kn.