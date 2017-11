Svemirski otpad pada na Zemlju češće nego što smo mislili

Prošlog petka na kanadskom je noćnom nebu bilo vidljivo misteriozno svjetlo, čija je tajna naposlijetku otkrivena: radilo se o letu letjelice za opskrbu koja se vraćala s Međunarodne svemirske postaje.

Takvi su događaju zapravo prilično česti, stvar je jedino u tome što ih čak i na internetu rijetko viđamo.

Veliki dio našeg planeta pokriven je vodom, a zamjetne površine i dalje su nenastanjive pa čak ikad svemirski otpad slijeće na Zemlju, to često neće biti zamijećeno, a ponajmanje zabilježeno.

Na primjer, portal Popular Science javlja da se satelit Iridium 8, koji je uzletio u orbitu 5.5.1997. srušio 24.11 ove godine, i to vjerojatno negdje iznad Arktika - no nitko ne zna točnu lokaciju, jer ga nitko nije vidio.

U svemiru se nalaze deseci tisuća objekata, a stotine komada svake godine pada na Zemlju. U 2016. u atmosferu je ušlo više od 200 predmeta, a 2014. njih više od 600.

No to nas ne bi trebalo zabrinjavati, jer su šanse da nas koji od premeta pgode jednake jedan u trilijun (to je jedinica i osamnaest nula). Ako vam treba još uvjeravanja, objasnit ćemo i ovako: u svakom trenutku u svijetu udaraju munje, a ipak se nitko ne muči oko toga.

Jedina osoba koja je ikad bila pogođena svemirskim otpadom je Lottie Williams iz Tulse u Oklahomi, koju je pogodio dio rakete od 15cm, a ona je taj sudar preživjela potpuno neozljeđena.