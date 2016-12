Svi dočeci Nove godine u Zagrebu

Nova godina može se dočekati na otvorenom besplatno, a gotovo svaka lokacija Adventa u Zagrebu ima svoj program.

Trg bana Jelačića - hitom "Tek je 12 sati" u novu 2017. okupljene će uvesti Vanna i Jacques Houdek. Svirka počinje u 21 sat, kada će se na pozornicu popeti Najbolji hrvatski tamburaši. Nakon ponoći zasvirat će Psihomodo pop. U sklopu Zagrebačke božićne bajke na istočnoj strani trga goste će zabaviti najbolji azijski DJ Shai koji dolazi iz Singapura. Kavana Johann Franck postaje pak dio zlatnog doba Hollywooda. Pripremili su program u kojem će se naći filmske ikone uživo uz izvedbe najpoznatijih filmskih songova. Cijene su od 200 do 2300 kuna.

Europski trg - trg s tisuću srca pretvara se u plesni podij uz zagrebačkog DJ-a Eddyja Ramicha i njegova gosta iz Njemačke Rainera Trübyja. Puštat će hitove diska, elektronike, housea, soula, boogieja, jazza, latina i funka.

Martićeva - u Novu godinu uvest će Ivanka Mazurkijević sa svojim bendom Stampedo. Nakon ponoći zabava će se nastaviti uz DJ FRX-a, staru uzdanicu Radija 101 iz njegovih najboljih dana.

Plato MSU - u 2017. ući će se uz hip-hop sastav Connect te njihove hitove "Samo je jedno", "Nebo", "Brige ugasim pjesmom", "Dalmatinka"...

Strossmayerovo šetalište - zabavni bend Positivo, čiji su članovi glazbenici priznati na sceni (među njima je i Hrvoje Rupčić), zabavit će svevremenskim hitovima u vlastitoj izvedbi.

Zrinjevac - Staru godinu posjetitelji će ispratiti uz bend Gramofon.

Trg kralja Tomislava - u Novu godinu zakoračit će se uz veliki koncert TBF-a koji počinje u 23 sata, a svirat će i "The Roomers", bend koji na suvremen način obrađuje klasike popularne glazbe.

Kurelčeva - grupa Soul Fingers uvest će u novu 2017. godinu nastupom na Fuliranju.

Arena Zagreb - Armin van Buuren u novu će uvesti u sklopu Croatia Winter Music Festivala. Program starta tulumom "Zagreb 360° New Year's Eve", a legendarnom DJ-u pridružit će se Sander van Doorn te MOTi, Julian Jordan, David Gravell i mlada ukrajinska DJ zvijezda Juicy M. Cijene ulaznica su od 100 do 2000 kuna.

Tvornica kulture - doček Nove godine u organizaciji Yema i Radija 101 uz selekciju najvećih hitova od 80-ih do danas, dok će se u drugom dijelu puštati indie rock i electro hitovi. Cijena je 50, a na ulazu se penje na 70 kuna.

Lauba - jedan od najboljih europskih DJ-a Kiril Djaikovski praćen je trubačima. U cijenu ulaznice od 430 do 700 kuna ulazi i neograničena količina pića i hrane.

Swanky Monkey Garden - na tri floora oživjet će duh Zagreba, New Yorka i Berlina, a zabavljat će se uz domaće DJ-e. Tulum počinje u 21 sat, ulaznica je 100 kuna, a počastit će koktelom i pjenušcem.

Pivana - svirat će grupa Ljetno kino, a pivski doček za one koji žele stajati koštat će 100 kuna (uključena tri velika točena piva ili tri soka). Oni koji žele vlastiti stol platit će 250 kuna, a nude im tri slijeda, koja uključuju i kuhani buncek te odojka, kao i tri velika točena piva ili tri soka.

Vintage Industrial Bar - u 21 sat na scenu stupa Kawasaki 3P. Cijena je ulaznica od 100 do 140 kuna.

Azyl - najnovijim noćnim klubom u gradu na mjestu Peperminta od 22 sata orit će se zvukovi house i mainstream hitova koje će vrtjeti DJ-evi Herman Rolle i Hexwell. U cijenu ulaznice od 290 kuna uključeno je piće u neograničenim količinama te čaša pjenušca.

KSET - uz DJ-e iz diskosekcije moći će se zabaviti za 240 kuna. Tulum počinje od 21 sat, a pripremili su brdo raznovrsne hrane i more šarenog pića te u ponoć šampanjac uz konfete i balone.

The Garden Brewery - stara će se ispratiti u okruženju glazbe za koju su zaduženi Justin Robertson, Mark Broadbent, Nick Colgan i Pepi Jogarde te uz neograničenu konzumaciju piva s točionika i zalogaje za koje će se pobrinuti Art Of Raw. Ulaz na proslavu Nove godine stoji 250 kuna.

Močvara - u glazbeni vremeplov povest će Mario Kovač, i to od 22 sata. Ulaz je u pretprodaji 35, na dan događanja na blagajni kluba platit ćete 49 kuna.

Hypo Centar - City of Angels NYE 2017 naziv je petog klupskog dočeka Nove godine u organizaciji RNB Confusion tima. Los Angeles tema je ovog novogodišnjeg partyja, a publiku će zabavljati Ivan Dražić - Dragi iz grupe Connect, poznati klupski DJ-i Sheko i A Skitzo. Ulaznice su od 299 do 1196 kuna, uključuju konzumaciju pića cijelu noć.

Spunk - glazbu bira DJ Snih, a očekuje se glazbena mješavina stilova sastavljena isključivo od hitova svih žanrova. Svi posjetitelji bit će počašćeni pićem dobrodošlice, a bit će osigurana i veća količina grickalica. Ulaznice su 40, na Staru godinu 50 kuna.

The Best Venue Hall - upad u bivši The Best besplatan je, a hitove strane, domaće i narodne glazbe birat će njihov kućni DJ.

Aquarius klub - glavni rekvizit zabave je maska Anonymous, a uz DJ-e osigurano je neograničeno konzumiranje hrane sa švedskog stola. Cijene su od 120 do 250 kuna.

Žabac - iz Londona stiže DJ Hugo Boss da zapali plesni podij afričkim ritmovima, dok u isto vrijeme, na drugom podiju DJ Alen puštat će house, pop, rock i hrvatske hitove. Cijena - 150 kuna, uključuje piće dobrodošlice, garderobu i čašu šampanjca.

Boogaloo - na techno floor premijerno dolazi Harvey McKay, dok je u malom dijelu za kvalitetan zvuk zadužen miljenik domaće publike Nathan Coles. U cijenu ulaznice od 120 kuna uključen je bogat švedski stol i free fruit bar. Na ulazu je cijena 140 kuna.

Sax - njihov DJ DaDoo vrti sve najbolje od domaćeg i stranog pop-rocka, u ulaznicu od 130 kuna ulazi neograničeno konzumiranje svih vrsta rakija i hrane cijelu noć.

Kino Tuškanac - Novu će dočekati uz legendarne klasike. U 21 sat počinje "Ninočka", film u kojem je za glavnu ulogu Greta Garbo nominirana za Oscar za najbolju glumicu, a u 00.30 na repertoaru je "Sveta ljubav", francusko-belgijska komedija s Gérardom Depardieuom. Između filmova mnogo je glazbe, hrane, raznih pića i druženja. Ponoć se dočekuje uz pjenušac. Ulaznica za filmski doček je 200 kuna.

Katran - s jednom ulaznicom ulazi se u četiri različita kluba, Museum, Shock Show Industry, Podmornicu i Lovačku sobu. Cijena je 130 kuna, na Staru godinu 150 kuna. Pripremili su piće dobrodošlice, hranu na švedskom stolu, a oko dva serviraju novogodišnji gulaš.

Peper - u sklopu Novogodišnjih mućki u 2017. ući će se uz Delboyev koktel obogaćen suncobrančićem uz najbolji izbor glazbe direktno iz Peckhama. U ulaznicu od 150 kuna ulazi finger food i rakija dobrodošlice.

Metropolis music & billiards club - za retrodoček Nove 2017. od 21 sat pobrinut će se bend Gabula, DJ Sish te DJ Škorc, a u cijenu od 60 kuna ulazi i piće dobrodošlice, pjenušac te hladna jela i kolači.

Green Gold Club - za zabavu će biti zaduženi Maja Šuput i Tamburaški sastav Dyaco. Ulaznica košta od 100 do 400 kuna.

Hotel International - doček Nove godine uz živu muziku. Košta 450 kuna, a uključeno je piće dobrodošlice, vino, pjenušac u ponoć i novogodišnja gala večera.

Hotel Laguna - svečana večera, butelja vina, piće dobrodošlice, čaša pjenušca u ponoć i bend uživo za 360 kuna.

Hotel Doubletree by Hilton - uz birane delicije i raznovrsna pića noćenje za dvije osobe uz doručak te slobodno korištenje fitness & spa centra za 299 eura.

Hotel Esplanade - glazbeni sastav Vizija pobrinut će se za zabavu, a u ponudi je večera te gulaš nakon ponoći, neograničena konzumacija vina i pjenušac u ponoć. Cijena - 995 kuna po osobi. Organiziran je i dječji doček, a može se i na romantičnu večeru u restoran Le Bistro.

Sheraton - u restoranu Kralj Tomislav večeru će upotpunjavati evergrini koje će izvoditi akademska pjevačica Lea Bulić. Cijena - 599 kn po osobi.

Westin - tradicionalni doček uz razigrani bend i plesne točke profesionalnih plesača za 825 kn.

Hotel Antunović Špansko - u dvorani Tomislav svirat će Turbo-X bend, a bit će i novogodišnja tombola. Cijena 590 kn. U Vertigo baru 2017. će se dočekati uz DJ Marcela i novogodišnji finger food buffet. Cijena 380 kn.

Hotel Antunović Sesvete - u dvorani Prestige cijelu noć zabavljat će IXES band, tamo je i buffet stol, sve za 420 kuna.

Strossmayerov trg - DJ Frx nastupa do ponoći, a nakon toga će disco hitove puštati DJ Eva.