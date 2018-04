Svjetski DJ broj 1 Martin Garrix pridružuje se Davidu Guetti za povijesno finale Exita

U čast osvajanja aktualne titule za Najbolji europski veliki festival, EXIT ove godine priređuje publici veliko finale i tulum koji će nadmašiti sve dosadašnje!

Nastupe na završnoj noći EXIT festivala u nedjelju 15. srpnja potvrdili su neki od najmoćnijih izvođača na planeti kao što su najveći svjetski hitmaker David Guetta na glavnoj pozronicu i vodeća techno zvijezda Nina Kraviz na mts Dance Areni!

Ipak, ovakva zabava nije mogla promaći službeno prvoplasiranom DJ-u svijeta, Martinu Garrixu, koji je odlučio nakon nastupa na ceremoniji zatvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pjončangu uveličati i party zatvaranja najboljeg europskog festivala i na Petrovaradinsku tvrđavu donijeti svoj spektakularni show!

Tako će na glavnoj sceni Exita nastupiti dvojica najpopularnijih svjetskih DJ zvijezda što će ove godine biti jedinstven slučaj na cijelom svijetu, i to dok planetom haraju njihova dva zajednička hit singla, "Like I Do" i velika himna "So Far Away", a svjetski mediji pišu kako se sprema i treća suradnja, čija će premijera možda biti upravo na Exitu.

Martin Garrix stiže na EXIT na vrhuncu karijere, nakon što je zahvaljujući glasovima milijuna fanova ušao u povijest elektronske glazbe kao najmlađi dobitnik priznanja za najboljeg svjetskog DJ-a, i to drugu godinu za redom, ispred imena kao što su Calvin Harris, Tiesto, Armin Van Buuren, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Eric Prydz i druge megazvijezde. S nepune 22 godine on je postigao više nego što neki glazbenici postignu za vrijeme svoje čitave karijere, a za razliku od velikog broja mladih zvijezda koje dožive meteorski uspeh i jednako brzo „izgore", Martin Garrix nastavlja ekspertno diktirati svoj put kroz labirint glazbene industrije, objavljujući pjesme koje kolektivno na YouTubeu imaju preko četiri milijarde pregleda! Njegov utjecaj prepoznala je i biznis „biblija", magazin Forbes, koja ga je uvrstila na listu najutjecajnijih osoba ispod 30 godina, dok se prirodno našao i među najplaćenijim DJ-evima na planeti!

Garrix je eksplodirao na glazbenoj sceni 2013. godine s gigantskim dance hitom „Animals" koji je osvojio svjetske top liste i broji preko nevjerojatnih milijardu pregleda na YouTubeu! Usljedile su rezidencije na Ibizi i u Vegasu, ali i kolaboracije s megazvijezdama kao što su Tiësto, Avicii, Usher, a hitom „In The Name Of Love" na kojem surađuje sa Bebe Rexhom, izdanim 2016. godine, njegovi horizonti dramatično su se proširili. Spot i audio snimka pjesme na Youtubeu su „pokupili" ukupno 600 milijuna pregleda! Zarazan hit dokazao je versatilnost ovog momka iz predgrađa Amsterdama i činjenicu da ne prati trendove - on ih stvara. Pozvan je da nastupi i na jednom od najpoznatijih američkih talk-show emisija „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" - čast koja se ne ukazuje često umjetnicima u njegovoj profesiji, a Garrix je još jednom dokazao svoje talente kada se na sceni pojavio s gitarom! Jedan od highlightova prošle godine za Garrixa svakako je hit a Dua Lipom „Scared To Be Lonely", koji ima skoro 350 milijuna YouTube pregleda!

EXIT festival bit će održan od 12. do 15. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstavit će neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Dog Eat Dog, Slaves, Jax Jones, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Idles, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge. Ulaznice po cijeni od 469 kn prodaju kroz sustave Entrio i Ticket Shop, a na sstranici službene turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji osim ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prijevoz do EXIT festivala.