Svjetski mega car Rambo Amadeus s bendom stiže ovog četvrtka 18.1. u Vintage Industrial

Rambo Amadeus, jedinstveni i posebni Svjetski MegaCar vraća se u Vintage Industrial u četvrtak 18. siječnja Nove nam 2018. Rambo u Savsku 160 stiže sa bendom s kojim će za vas odraditi izabrana dijela iz svog 30-godišnjeg opusa.

Rambo Amadeus je crnogorski glazbenik i tekstopisac, koji živi i radi u Beogradu, a karijeru je započeo 1979. godine u jazz-punk-bendu "Radioaktivni otpad". Godine 1984. je s grupom "Egzodus" svirao u sarajevskom hotelu "Bristol" na otvaranju Olimpijskih igara.

Rambo se bavio i jedriličarstvom, pa je tako bio i omladinski prvak Jugoslavije te osam puta prvak Crne Gore. Između 1972. i 1984. predstavljao je bivšu Jugoslaviju u mnogim međunarodnim regatama gdje je bio uspješan.

Posle jedriličarstva krenuo je u rock vode gdje se pojavio 1988. godine sa albumom "O tugo jesenja". Bio je to njegov prvi album na kojem je pomiješao nekoliko zvukova, pa se tako može primjetiti funk i rap.

Sa pločom "Hoćemo gusle" iz 1989. godine počeo se baviti aktualnim događajima u državi. Sa temom "Amerika i Engleska" posvetio se političkim događajima. Postao je popularan zahvaljujući satiričnim pjesmama u kojima je ismijavao navike političara i običnih ljudi.



FB: https://www.facebook.com/ramboamadeus/



DISKOGRAFIJA:

1988. O tugo jesenja

1989. Hoćemo gusle

1991. Psihološko propagandni komplet M-91

1995. Muzika za decu

1996. Mikroorganizmi

1997. Titanik

1998. Metropolis B (tour-de-force)

2000. Don't happy, be worry (Released as Čobane vrati se in Slovenia and Croatia)

2005. Oprem Dobro

2008. Hipishizik Metafizik

2015. Vrh Dna