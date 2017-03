Tajni kod britanske kraljevske kuće

Teorije zavjere odavno na piku imaju britansku krunu, tvrdeći da se radi o jednoj od obitelji koje u tajnosti vladaju svijetom, proglašavajući ih i predstavnicima reptilijanske rase koja vlada Zemljom i još puno toga...

No, ako mislite da je sve to samo bajka, evo pitanja - jeste li znali da postoje riječi koje pripadnici britanske kraljevske obitelji ni za živu glavu ne smiju prevaliti preko svojih usta. Ako mislite da su to razne prostote, grdno se varate. Na crnoj listi britanskog dvora su 'parfem' i još neviniji 'pardon'.

Socijalna antropologinja Kate Fox u svojoj je knjizi "Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior" otkrila da se britanska plava krv koristi posebnim vokabularom, svojevrsnim tajnim kodom koji potvrđuje da je netko kraljevskog roda, odnosno detektira uljeza u svojim redovima.

Ako vam je cilj uhljebiti se i preuzeti britansku krunu, u svrhu što bolje kamuflaže donosimo vam mali vodič za vaš jezik: ove riječi su strogo zabranjene na britanskom dvoru:

Dnevni boravak - ta njihova sofa neće biti u dnevnom boravku nego u sobi za sjedenje - 'sitting room'.

Kauč - dok vi nakon napornog dana svoje umrono tijelo ispružite na kauč, a na trbuh stavite vrećicu čipsa i uživate u nekom dobrom filmu, William i Harry vjerojatno to isto čine, ali ne liježu na 'kauč' nego na 'sofu'.

Otmjen - kad čujete da vaš kraljevski sugovornik koristi sve te fine izraze možda ćete osjetiti potrebu da mu kažete kako je otmjen. Ali to mu nećete reći. U vokabularu plave krvi izraz 'otmjen' koristi se u ironičnom smislu. Možete mu reći da je 'smart', odnosno 'pametan'.

Parfem - želite li kraljici reći da ima dobar parfem, nikako nemoje koristiti tu 'prostu' riječ niti joj pjevati hit riječke grupe LET 3, već diskretno pohvalite njezin 'scent', odnosno 'miris'.

Tata - dok prosječni Britanci svoje roditelje zovu mama i tata - 'mum' and 'dad', pripadnci kraljevskog dvora svoji roditeljima tepaju 'mummy' i 'daddy', odnosno 'mamice' i 'tatice'.

WC - kada želite biti pristojni vi kažete: "Idem tamo gdje i kralj ide pješke". No, iako ide pješke, britanski kralj ne ide tamo gdje vi idete. Kada mu je vrijeme za nuždu, on neće otići u 'WC' ili 'zahod', nego će ići isključivo u 'toalet'.