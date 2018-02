Talent show u Vladi: Potraga za novim povjerenikom

Grupica novinara i snimatelja stisnula se u veži preko puta stražnjeg izlaza iz zgrade Vlade. Iako je u Zagrebu temperatura bila oko nule, nakon dugotrajnog stajanja na hladnoći i vjetru, dok vrebate tko će ući u Vladu i iz nje izaći, imate osjećaj da je barem sibirskih -20. Odlazim do glavnog ulaza u Vladu gdje upravo čelnici Živog zida preuzimaju zasluge za rušenje Izvanrednog povjerenika. Smrznuti novinari rutinski uzimaju izjave i nastavljaju s čekanjem.

Pažljivo se promatra svakoga tko ulazi u zgradu Vlade, bilo tko od njih mogao bi biti novi Vladin povjerenik. Iz Vlade je do tada na stražnji izlaz već izašao Ivica Mudrinić, koji je na pitanje je li on mogući novi povjerenik dobacio samo „Ma kakvi". Nakon što je u utorak tijekom večernjeg sastanka u Vladi povjerenik Ante Ramljak podnio ostavku, u medijima se pojavilo nekoliko imena njegovih mogućih nasljednika, no čini se da toliko spominjana „ogromna" Ramljakova plaća nije bila dovoljna da itko željno uskoči u stolac čovjeka koji treba riješiti najveći gospodarski problem u povijesti hrvatske države.

U novinarskoj sobi u Vladi nestrpljivo iščekivanje, očekuje se svaki čas da se premijer Andrej Plenković obrati novinarima, no to nikako da se dogodi. Usred krize koja se pažljivo prati diljem planete, premijer prima u posjet predsjednika Međunarodnog Crvenog križa. Dogovoren sastanak, što ćete.

Sve je jasno

Bliži se večer i potpuno je jasno da Vlada nema koga predstaviti javnosti kao novog povjerenika. Glasine kolaju, spominje i se i rekonstrukcija Vlade. Jedna od kolegica komentira: Ako nemaju nikoga, trebali su odmah ujutro izaći pred nas i reći da se proces izvanredne uprave i restrukturiranje nastavlja, kao i rad na nagodbi te da su u tijeku konzultacije i da će Ramljak ostati povjerenik dok ga sud ne razriješi.

I doista, 12 sati nakon početka izvanrednih javljanja uživo na svim televizijama u zemlji i po svim portalima svih medija, a vjerojatno i uzbune u uredima vjerovnika diljem svijeta, Andrej Plenković izlazi pred novinare i govori... da se proces izvanredne uprave i restrukturiranje nastavlja, kao i rad na nagodbi te da su u tijeku konzultacije i da će Ramljak ostati povjerenik dok ga sud ne razriješi. Komunikacija je navodno išla prema vjerovnicima i roll-up kreditorima koji su u poziciji da zatraže dospijeće cijelih milijardu i sitno eura, no ne i prema javnosti.

Plenković je obrazložio kako je „očekivao" Ramljakovu ostavku nakon što je razgovarao s njim, jer je angažiranje njegove bivše tvrtke od strane partnera za restrukturiranje koje je on angažirao, „etički problematično". Baš kao što je Ramljak skrušeno priznao pred saborskim odborom da je preuzimajući posao u Agrokoru „napravio milijun pogrešaka", tako je premijer Plenković izjavio da bi volio da su u Lex Agrokor ugradili odredbe i o sprečavanju sukoba interesa.

Hrvatski etički paradoks

Kako god da je bilo, propustom ili namjerom, tih odredbi u zakonu nema, pa nam sada ostaje samo da se pomirimo s jednim ogromnim paradoksom.

Ramljak je dao ostavku jer je shvatio da mu premijer dvotjednom šutnjom poručuje da više ne uživa njegovo povjerenje, no njegova bivša tvrtka, Texo Management - ostaje. Manje od pet mjeseci prije produljenog roka u kojem se mora završiti cijela priča, nema vremena za izbor novih partnera za restrukturiranje, a njihov odabir podizvođača - njihova je stvar.

Novinarka Indexa Oriana Ivković Novokmet, čiji su tekstovi u kojima je otkrila ugovore između AlixPartnersa i Texo Managementa i pokrenuli lavinu koja je završila Ramljakovim odlaskom, ne krije ogorčenje: „Koliko je vladin proces upravljana Agrokorom kompromitiran pokazuje i to što će AlixPartners koji je bio direktno involviran u sumnjive poslove, umjesto da bude predmet istrage zajedno s Texo Managementom, nastaviti posao kao da se ništa nije dogodilo, te će dobiti i nagradu za uspjeh (success fee). Povjerenik koji je podnio ostavku zbog sumnji da je pogodovao bivšoj tvrtki, mogao bi ponovo biti savjetnik Agrokora, dovoljno je samo da se vrati u Texo Management", dodaje.

Oriana Ivković Novokmet kaže kako je Ramljakovo nasljeđe gotovo nemoguće raspetljati, te joj se čini da je premijeru Plenkoviću tek nakon deset mjeseci postalo jasno što se događa u toj kompaniji. „Zadržavanjem Martine Dalić, koja je zaista i cijelu stvar zakuhala, premijer Plenković je vrlo riskantno svoju sudbinu prepustio u njene ruke."

Neizvjesnost je velika

Vladi sada ostaje da pokuša umiriti vjerovnike, dobavljače, zaposlenike da se proces doista nastavlja, te istodobno naći osobu koja će nastaviti Ramljakov posao, radeći s njegovim ljudima. Šanse da se cijeli proces okonča 10. srpnja cijelom su ovom pričom umanjene, no nisu nestale, kaže novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista, Frenki Laušić. On kaže da se iz neslužbenih razgovora s financijskim vjerovnicima i dobavljačima može doznati da se svi slažu da Ramljakov odlazak destabilizira proces, ali da ako Vlada hitno reagira i postavi kvalitetnog čovjeka na mjesto povjerenika, realne šanse za postizanje nagodbe u zakonskim okvirima, dakle do 10. srpnja, ipak postoje.

Zanimljivo je da se veći dio vjerovnika zalaže da ostanu i glavni savjetnici za restrukturiranje Alixpartners, ali i barem veći dio hrvatskog savjetničkog tima. Bez obzira na „čudnovatost" takve situacije, strah od toga da promjena savjetnika oduži proces i onemogući postizanje nagodbe na vrijeme je veći. „Manji dio vjerovnika, ali značajnih, zagovara da se makne i AlixPartners i da se krene ispočetka s procesom financijskog i pravnog restrukturiranja", tvrdi Laušić i dodaje da je dobro što se čini da je sutkinja Trgovačkog suda koja vodi proces odlučila biti striktna u poštivanju Lex Agrokora i Stečajnog zakona, što procesu daje pravnu vjerodostojnost koja je i te kako potrebna u stečajnim postupcima.

„Bilo je jakih signala kako će se nagodba dogovoriti do sredine ožujka (a do kraja lipnja bi se čekalo formiranje stalnog Vijeća vjerovnika koje bi odobrilo i poslalo nagodbu na sud i na Skupštinu vjerovnika), a sada je jasno kako čitav proces postaje mnogo neizvjesniji nego što je bio do 20. veljače", zaključuje Laušić.