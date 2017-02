Talijanski kralj bluesa - Zucchero stiže u Pulu 13.08.

Adelmo Fornaciari, svima poznat pod umjetničkim imenom ZUCCHERO dolazi u Hrvatsku. Nadimak mu je nadjenula učiteljica u osnovnoj školi, a kao umjetničko ime ga koristi više od trideset godina.

U svojoj dugogodišnjoj karijeri svojom strastvenom glazbom, nezaboravnim duetima i izvrsnim scenskim nastupima jednostavno briljira na talijanskoj i svjetskoj sceni. „Black Cat" je naziv turneje kao i posljednjeg, dvanaestog studijskog albuma. U Hrvatskoj smo ga imali priliku vidjeti kao posebnog gosta, prošle godine na nastupu svjetske senzacije „2 Cellos".

Priliku da nas ponovno impresionira imat će već 13.08.2017. u pulskoj Areni. Očekuje nas večer vrhunske glazbe i legendarnih hitova kao što su Senza Una Donna", „Baila", „"Così Celeste", "Cuba Libre", "Everybody's got to learn sometime", „Diavolo In Me", „Il Volo", „Miserere", „Diamante" i mnogi drugi. Zbog iznimnog interesa Zucchero će nastupiti na 80 koncerata tokom 2017. u Sjevernoj Americi, Novom Zelandu, Australiji, Sjevernoj Africi, Japanu i Europi.

Prodaja kreće u ponedjeljak 13.2., ulaznice će se moći nabaviti u sustavu Eventim po cijenama od 290,00 i 350,00 kuna.

Nikako ne propustite koncert živuće legende u jedinstvenom prostoru Pulske Arene!

O ZUCCHERU:

Adelmo Fornaciari, rođen 1955., jedan je od rijetkih talijanskih glazbenika koji se mogu pohvaliti međunarodnim priznanjem. Svoj uspjeh duguje mnogih suradnjama s velikim glazbenim imenima, kao i svojim jedinstvenim nastupima kojima očarava publiku. Zucchero je ušao u svijet glazbe sedamdesetih godina svirajući u raznim bendovima. Na prijelazu iz osamdesetih godina sa skupinom Taxi ostvario je prvi značajan uspjeh i započeo svoj glazbeni uspon.

Nakon što je osvojio domaći teren odlučio je svoj talent podijeliti sa svjetskom scenom. 1991. godine otpjevao je pjesmu Senza una donna koju je snimio s Paulom Youngom. Ostalo je povijest. Slijedili su dueti sa svjetski poznatim glazbenicima kao što su Sting, John Lee Hooker, Luciano Pavarotti, The Scorpions, B. B. King, Tom Jones, Andrea Bocelli, Elton John, Eric Clapton, Bono i mnogi drugi.

Surađivao je i sa svojim najvećim idolom Joe Cockerom. Iako njegova glazba sadrži prepoznatljive „talijanske note" najveća mu je ljubav oduvijek bila blues. Tijekom više od 30 godina objavio je 24 albuma i prodao više od 60 milijuna ploča diljem svijeta. Dobio je brojne nagrade te čak zaradio i nominaciju za prestižnu nagradu Grammy.