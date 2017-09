Tamna tvar - sve nevidljivo i nepoznato oko nas u fokusu novog izdanja Touch Me Festivala

Peto izdanje Touch Me Festivala u organizaciji udruge KONTEJNER nosi naziv Nevidljivo koje nas okružuje i tako implicira skrivene događaje, pojave i fenomene van ljudskih perceptivnih mogućnosti.

Među najintrigantnije takve pojave spada tamna tvar - tajanstvena supstanca koja sačinjava većinu materije svemira. Nevidljivo koje nas okružuje promišlja tamnu tvar kao metaforu i simbol ljudskih granica te ograničenosti percepcije, znanja i doživljaja stvarnosti. Kako skrivene pojave istražiti putem znanosti, a kako putem umjetnosti te na koji način zamisliti nešto što postoji onkraj naše mogućnosti percepcije samo su neka od pitanja na koja će festival pokušati odgovoriti.

Kustoski ga je osmislila Mónica Bello, voditeljica programa Arts at CERN, Europske organizacije za nuklearna istraživanja u Ženevi, a festival će biti realiziran kroz međunarodnu izložbu, simpozij te performanse i to u periodu od 6. do 18. listopada u Pogonu Jedinstvo i Zagrebačkome plesnom centru.

Prema procjenama znanstvenika, 70 posto svemira čini tamna energija, a 26 posto tamna tvar. No unatoč velikom napretku i konstruiranju novih instrumenata koji nadilaze ljudsku razinu opažanja, i dalje ostaje misterij što to čini ono nevidljivo oko nas. Kao jedno od velikih znanstvenih pitanja današnjice, tamnu tvar možemo smatrati metaforom za skrivena područja znanja. U doba definirano snagom modeliranja i simulacija, tamna tvar može se promatrati kao simbol granica naše spoznaje i iskustva.

Touch Me Festival: Nevidljivo koje nas okružuje stavlja ideje odabranih umjetnika u širi kulturni kontekst, pri čemu znanost i tehnologije igraju ključnu ulogu u definiranju granica naših osjetila i iskustva. Posebno su zanimljivi načini na koje umjetnici definiraju, dizajniraju i izrađuju kreativne modele, alate i scenarije kako bi istražili zapanjujuće događaje koji nastanjuju samu srž prirode.U švicarskom CERN-u fizičari i inženjeri ispituju temeljnu strukturu svemira. Tijekom posljednjih šest godina Arts at CERN, program posvećen umjetničkim praksama pri CERN-u pod vodstvom kustosice Mónice Bello, njeguje nove modele dijaloga i suradnje između umjetnika i znanstvenika.

Međunarodna izložba Touch Me Festivala uključit će 11 radova međunarodnih i hrvatskih umjetnika.