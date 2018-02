Techno velikan Joris Voorn stiže na Festival 84 na Jahorini!

Olimpijskoj postavi novog Exitovog Festivala 84 na Jahorini, koji predvode Sigma, Asian Dub Foundation i Umek, pridružuje se globalni techno velikan, Joris Voorn! Nizozemski superstar DJ već niz godina se nalazi u samom vrhu svjetske scene, nastupajući kao headliner najvećih svjetskih festivala i megaklubova na Ibizi. Jedan je od rijetkih koji uživa privilegiju da je rezident ne jednog, već čak dva od tri najpopularnija kluba na čuvenom španjolskom otoku, Amnesia i Ushuaia! Uz nekolicinu kolega, definirao je suvremenu techno scenu i pomogao da se Amsterdam pretvori u današnji epicentar elektronske glazbe.

Joris Voorn nalazi se u samom epicentru nizozemske elektronske glazbene scene. Njegov izraz spaja modernu umjetnost i tehnologiju kojom vlada s lakoćom. Njegov posljednji album „Nobody Knows", američka Billboard lista proglasila je za najbolji elektronski album 2014. godine, dok je njegov posljednji EP „I Ran The Zoo" objavljen 2017. kritika podigla u zvijezde. Još 2003. godine osvojio je nagradu za talent godine u svojoj zemlji, da bi odmah zatim njegova popularnost eksplodirala uz traku „Incident", koja se tog ljeta vrtjela u svim klubovima od The Sub Club do Circo Loco i koji su u setovima puštali Carl Cox, Derrick May i Laurent Garnier. Svoj status dodatno je zakucao 2009. hitom Sweep The Floor, koji je iste godine proglašen za himnu Ibize. Uz fantastične techno i house setove, Joris Voorn je i vlasnik dvije etikete, Rejected i Green, a kao producent i DJ osvojio je poštovanje svih kolega iz glazbene industrije, žareći i paleći na nastupima širom svijeta.

Njemu će se na Festivalu 84. koji će od 15. do 18. ožujka biti održan na olimpijskoj Jahorini u organizaciji EXIT tima, pridružiti proslavljeni internacionalni, regionalni i domaći izvođači, kao što su Sigma, Asian Dub Foundation, Umek, Burak Yeter, Filatov & Karas, Mahmut Orhan, Patrice Baumel, After Affair, Bad Copy, Forest People, Frankie, Kontra & Indigo, Helem Nejse, Mladen Tomić b2b Siniša Tamamović, Van Gogh, A Skitzo, Billain, Black Acid b2b Vanyano, DJ Soul, Forest People, Forniva b2b Andrej Jelić, G.Edd b2b Fedja Knajdl, Merakoon, Mr. Mehikano, Said5, Soole b2b Robert S, Woodie, Worda, Zli Jay i mnogi drugi!

U prodaji je dvodnevni komplet ulaznica za Festival 84 po cijeni sa 50% popusta od 169 kn. Na stranici službene Exitove turističke organizacije exittrip.org dostupna je i ograničena količina promotivnih paketa s ulaznicom za Festival 84 te dvodnevnim ski passom i smještajem po cijeni već od 79 €, ali i posebno skrojeni turistički paketi za ostale festivale u organizaciji EXIT tima.

Nakon što je EXIT Ljeto ljubavi 2017. godine bilo najveći festivalski poduhvat na ovim prostorima, obuhvativši Sea Dance na Jazu, Revolution u Temišvaru, Sea Star u Umagu i svakako središnji EXIT festival u Novom Sadu, novi projekt EXIT Freedom u 2018. bit će još veći jer mu se pridružuje i peti član - Festival 84! Program festivala se kreira po formuli 2+2 korištenoj i za izrazito uspješni Sea Star festival u Umagu. Tako će prvi dan festivala imati večernju žurku zagrijavanja, a sljedeća dva bit će otvorena u punom kapacitetu i u tijeku dana na ski stazi i tijekom noći u montažnom objektu na terenima ispred Hotela Bistrica, ali i na drugim zatvorenim lokacijama. Posljednji dan bit će rezerviran za žurku zatvaranja, s kojom će ujedno i službeno biti zatvorena zimska sezona u Olimpijskom centru Jahorina.