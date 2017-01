Tehnološki sektor organizira veliki sastanak protiv Trumpa?

Skupina američkih tehnoloških kompanija planira se sastati u utorak kako bi razmotrila podnošenje zahtjeva da se kao prijatelji suda pridruže tužbi kojom se osporava odluka o ograničavanju imigracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Sastanak je sazvao GitHub, koji proizvodi alate za razvoj softwarea. Prijatelji suda nisu strane u postupku, ali žele pomoći sucu svojim argumentima ili nekim informacijama.

Među pozvanim tvrtkama su Google i Netflix, rekao je jedan upućeni izvor. Predstavnici tih tvrtki nisu bili dostupni za komentar.

Tehnološki sektor najglasniji je korporativni protivnik Trumpovoj zabrani jer ovisi o talentima iz svijeta.

Trump je u petak suspendirao ulazak izbjeglica u SAD, neovisno odakle dolaze, na razdoblje od 120 dana, te državljana sedam muslimanskih zemalja (Irak, Iran, Sirija, Somalija, Sudan, Libija i Jemen) na razdoblje od 90 dana, uključujući one koji imaju dozvolu trajnog boravka i rada u SAD-u. Tvrdi da za to ima ovlasti i da će time povećati nacionalnu sigurnost.

Michal Rosenn, odvjetnik tvrtke Kickstarter za prikupljanje novca za projekte, rekao je da su svi jako potreseni Trumpovom odlukom i da će vidjeti što mogu učiniti s tim u vezi.

Amazon.com i Expedia već su u ponedjeljak sudu predali izjave kojima podržavaju tužbu koju je podnijelo državno tužiteljstvo Washingtona, ističući da uredba negativno utječe na njihovo poslovanje.

Posebnu tužbu protiv Trumpove uredbe u ponedjeljak je podnijelo Vijeće za američko-islamske odnose, tvrdeći da je odluka neustavna.

Nije jasno koju će tužbu od te dvije tehnološke tvrtke podržati.

Među tvrtkama koje su pozvane da se pridruže inicijativi su Adobe Systems Inc, AdRoll, Automattic Inc, Box Inc, Cloudera Inc, Cloudflare Inc, Docusign, Dropbox, Etsy Inc, Evernote Corp, Glu Mobile Inc, Lithium, Medium, Mozilla, Pinterest, reddit, Salesforce.com Inc, SpaceX, Stripe, Yelp Inc i Zynga Inc, rekao je izvor.

Nakon što je Donald Trump potpisao u petak izvršnu uredbu kojom je na četiri mjeseca suspendirao ulazak izbjeglica u SAD, te je privremeno zabranio ulazak u zemlju državljanima Sirije i još šest muslimanskih zemalja, ustvrdivši da želi zaštititi Amerikance od terorističkih napada, Google je hitno pozvao sve svoje radnike, na koje bi se mogla primijeniti nova izvršna uredba, a nisu u državi, da se odmah vrate u Sjedinjene države.

Google je poručio kako su izrazito zabrinuti jer Trumpova odluka bi moga spriječiti ulazak iznimno talentiranih ljudi u državu.

I šef Facebooka Mark Zuckerberg objavio je vrlo kritičan status o politici novopečenog američkog predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima i 'skupio' gotovo pola milijuna lajkova.