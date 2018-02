Tele2 donosi neograničenu čaroliju surfanja na Valentinovo

Znamo, znamo... Nije da se ljubav slavi samo taj dan, ali ipak je on nekako poseban i želja je razveseliti najdražu polovicu. Što je veza duža, to je veća vjerojatnost da su razmijenjeni gotovo svi pokloni koji su bili na listi želja. No, uvijek postoji još nešto više, iskrena poruka puna ljubavi i topline, fotografija ili najdraža pjesma. Kako za taj romantični trenutak ne bi ponestalo gigabajta, pobrinuo se Tele2.

Kako bi mogli neograničeno surfati za samo 5 kuna na Valentinovo, pretplatnici na glasovnim tarifama trebaju poslati SMS sadržaja VALENTINOVO na broj 13441 do 13. veljače u 20:00 sati. Opcija će se aktivirati 14. veljače u ponoć te će trajati 24 sata, odnosno do 23:59:59. Korisnicima će naknada od 5 kuna biti iskazana na računu za veljaču.

Slanjem poruke sa sadržajem BEZBROJ24 na samo Valentinovo, na broj 13999 i prepaid korisnici moći će 24 sata neograničeno surfati te će im se naknada od 5 kuna skinuti s računa u trenutku aktivacije. Ako se aktivacija napravi na Valentinovo u 14:00 sati, ona će trajati iduća 24 sata, dakle do 15. veljače u 14:00 sati.

Upotpunite romantične trenutke slušanjem najboljih ljubavnih pjesama, a i neki dobar ljubavni film bit će odlična opcija za najljubavniji dan u godini. Prepustite se, budite opušteni, uživajte i učvrstite svoju vezu Tele2 ponudom za sve zaljubljene!