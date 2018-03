Témé Tan novo pojačanje OTP World Stagea

Hvaljeni multi-instrumentalist i producent Témé Tan nastupiti će na INmusic festivalu #13 u sklopu projekata Multikulturalizam u glazbi i Europavox!

Glazba koju stvara Tanguy Haesevoets umjetničkog imena Témé Tan rezultat je višegodišnjeg rada diljem svijeta i brojnih utjecaja s više strana. Njegova glazba je s jedne strane moderna i odraz je života čovjeka koji se osjeća kao kod kuće na četiri različita kontinenta, dok s druge strane poštuje tradiciju. Odrastao je u Kongu, a trenutačno mu je glavna baza u Belgiji.

Veliki utjecaj na njegovu glazbu imalo je i putovanje u Brazil, koje je rezultiralo EP izdanjem, te posjet prijateljima u Japanu, gdje je prošao kroz fazu japanskog elektro popa. Unatoč činjenici što je surađivao s kolegama glazbenicima diljem svijeta, Témé Tan je odlučio nastupati samostalno. Kako često ističe, nema velike planove, ali uvijek razmišlja o budućnosti i smjeru glazbe kojim se želi baviti.

Inspiraciju sakuplja u svakoj državi koju posjeti, a njegovi nastupi su poznati po sjajnoj pozitivnoj energiji koja publiku tjera na ples. Tijekom godina, njegova glazba postaje sve osobnija i žanrovski se transformira se u autentičan stil. Pjesme koje snima uglavnom su spoj bossanove, elektro popa i world glazbe, a u opojnost glazbe Témé Tana hrvatska publika će se uvjeriti već ovog ljeta na INmusic festivalu #13.

Témé Tan na INmusic #13 stiže u sklopu višegodišnjeg ciklusa Multikulturalizam u glazbi i projekta Europavox, čiji je INmusic festival ponosni partner. Projekt Multikulturalizam u glazbi nastoji kroz glazbu zrcaliti univerzalnost u raznolikosti, ukazati na važnost kulturnih raznolikosti i njihovu nezamjenjivu ulogu u formiranju suvremenog društva i kulture. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Témé Tan se na INmusic festivalu #13 pridružuje velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpolu, Alice in Chains, David Byrneu, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombinu, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue i mnogim drugima. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do kraja radnog dana u petak, 30 ožujka.

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije) do 30. ožujka u ponoć, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).