Teška misija Angele Merkel u Turskoj

Ovo je službeno putovanje s mnogo teških tema u prtljazi. To što njemačka kancelarka Angela Merkel putuje u Ankaru, osigurat će joj svakako pozornost svjetske javnosti. Ovo je prvo putovanje Angele Merkel u Tursku nakon propalog puča 15. srpnja prošle godine. A otada je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan zemlju preustrojio u mani jednog autokrata.

Deseci tisuća oporbenih političara, novinara, državnih tužitelja i običnih građana je uhićeno. Kritički nastrojeni mediji su zatvoreni, kurdski oporbeni savezi raspušteni. Optužbe su uvijek iste: sudjelovali su u puču. Turska vlada optužuje pristalice Gulenovog pokreta odgovornim za pokušaj puča. Islamsko-konzervativna vladajuća stranka AKP sada već rutinski odbacuje međunarodne kritike da postupa represivno. A Njemačku optužuju da nije dovoljno solidarna u borbi protiv terorizma. Pri tom se još dodaje kako Njemačka pruža utočište pristalicama, u Turskoj zabranjene, Kurdistanske radničke stranke (PKK) kako bi osigurali novac i borce.

Sve to nisu dobri znaci uoči posjete Angele Merkel. Ovo putovanje mnogi njemački oporbeni političari vide kao potpuno pogrešan signal. Političarka stranke Ljevica, Sevim Dagdelen smatra kako njen posjet dolazi "u potpuno pogrešnom trenutku". Ona je za njemački radio Deutschlandfunk rekla kako posjet, samo nekoliko tjedana uoči referenduma o ustavnim promjenama, može biti protumačen samo kao podrška Erdoganu. AKP je prije nešto više od tjedan dana sprovela reforme ustava predsjedničkog sustava. A taj novi sustav bi predsjedniku omogućio znatno više moći.

Političarka njemačkih Zelenih, Claudia Roth se sjeća posjete Angele Merkel Turskoj 2015. Taj susret je Erodgan zloupotrijebio za svoju predizbornu kampanju, rekla je Roth agenciji dpa. A predstojeći referendum je, smatra ona, zapravo "ukidanje parlamentarne demokracije". Jer, to što Merkel šuti o kršenjima ljudskih prava u Turskoj, kaže Roth, Erdoganu signalizira da bi Europu i dalje mogao ucjenjivati otvaranjem granica za izbjeglice. A sporazum EU-a i Turske o izbjeglicama značajno je smanjio broj izbjeglica u Grčkoj. Ankara je višestruko zaprijetila raskidanjem ugovora.

Ovakve optužbe na posjetu Angele Merkel, glasnogovornik njemačke vlade odlučno odbacuje. "Svaka pomisao je apsurdna koja u vezu dovodi posjet savezne kancelarke s predstojećim referendumom o ustavnim promjenama",rekao je Steffen Seibert. Riječ je zapravo o radnom posjetu jednoj zemlji partneru u NATO savezu i važnoj susjednoj zemlji Europske unije. "Jer, upravo sada, kada bismo morali razgovarati o situaciji u Siriji, i kada bismo morali razgovarati o vezama Turske s Europom, u ovim danima je važno tražiti razgovor."

Amnesty International: posjetu Angele Merkel nedostaje agenda ljudskih prava

Ali, sami razgovori na razini dvije vlade nisu dovoljni. Marie Lucas, turska stručnjakinja iz iz Amnesty Internationala (AI) kaže: "Gospođa Merkel mora spomenuti uhićene mirne kritičare vlade i trebala bi se susresti i sa oporbenim političarima i progonjenim borcima za ljudska prava." Ona napominje kako "Njemačka očigledno još uvijek ima utjecaj i trebalo bi ga također i iskoristiti."

U pregovorima o izbjegličkom paketu s Turskom, njemačka savezna vlada je propustila, kaže ova aktivistica, povesti istinski dijalog o ljudskim pravima. "Jer, vidjeli smo u prošlosti da upravo kod progona pojedinih kritičara vlade bude od koristi kada vlade drugih zemalja ulože protest." No, njemačka vlada za sada šuti, posebno kada se radi o temi mučenja u turskim zatvorima, kaže Lukas. "Prema našim istraživanjima, oni kojima se predbacuje da su sudjelovali u puču u zatvorima masovno doživljavaju mučenje. A o tome savezna njemačka vlada do sada nije mnogo rekla."

Azil za turske časnike

Njemačka vlada je priopćila kako će zahtjevi za azil biti provjeravani po uobičajenoj proceduri. Odlučujuća su zapravo pravila njemačkog prava na azil, a "službe za to nadležne će provjeravati svaki pojedinačni slučaj". A to hoće li ovaj odgovor zadovoljiti i tursku vladu, moglo bi da bude odlučujući faktor kada je riječ o uspjehu posjeta Angele Merkel. Mnogi njemački političari su svjesni da se radi o jako osjetljivom terminu koji čeka kancelarku. Premijer savezne pokrajine Baden - Württemberg, Winfried Kretschmann poželio je iz Stuttgarta kancelarki svako dobro. On joj na ovom zadatku nimalo ne zavidi. "Ali, tko ako ne ona", pohvalio je Kretschmann Angelu Merkel.Također, nedavno je postalo poznato da je oko 40 turskih časnika nakon pokušaja puča zatražilo azil u Njemačkoj. Časnici koji su djelovali unutar NATO saveza, strahuju za svoju slobodu po eventualnom povratku u Tursku, mnogi i za svoj život. Neki promatrači smatraju da za to postoje i čvrsti razlozi. Turski ministar odbrane Fikri Isik je u razgovoru za CNN Turska upozorio njemačku vladu da im ne odobri azil. „Ako bi im se odobrili zahtjevi za azil, to bi sa sobom povuklo ozbiljne konsekvence", rekao je turski ministar.