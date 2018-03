Teško vam je reći ne? Evo kako nekoga odbiti, bez da ga povrijedite

Svi znamo koliko je teško reći "ne" kada nas netko zamoli da mu učinimo uslugu. Odbijanje može povrijediti nečiji ego ili osjećaje, potaknuti drugu osobu da se srami jer jer se odlučila moliti za pomoć ili čak nekoga uvrijediti. Kako bismo izbjegli da se drugi osjećaju loše, obično ih ne odbijamo.

No što se događa kada pristanemo pomoći drugome koji često od nas traži pomoć ili moramo obaviti zadatak koji će nam oduzeti previše vremena pa nećemo stići napraviti ono što mi trebamo? Je li u redu pomagati drugima, ako time štetimo sebi?

Zašto je teško reći ne?

Svi mi žudimo za time da budemo prihvaćeni, a to se svodi na potrebu za preživljavanjem. U davna vremena, kada su ljudi preživljavali loveći divljač, bilo je od izuzetne važnosti biti dio plenena koje pojedincu čuva leđa. Pružanje pomoći bio je znak da je osoba prihvaćena u društvo.

Danas živimo malo neovisnije o društvu, no ti instinkti su ostali. Ako odbijemo nekoga tko traži pomoć, u osobi se pokreće alarm koji upozorava da nije važna, željena ili potrebna, unatoč tome što to nije istina.

Pitanje koje sve mijenja

Kako ne bismo ispali zli, kada nas sljedeći puta zamole za pomoć u zadatku koji iz bilo kojeg razloga ne možemo preuzeti na sebe, važno je osobi postaviti jedno pitanje: kako?

"Kako" nije izravno odbijanje i neće povrijediti ničiji ego, no lopticu prebacuje na tuđi treren. Kako bi vam mogla odgovoriti, osoba mora precizirati što treba i kako da vi to postignete. Time automatski s vaših leđa skida teret mogućeg neuspjeha. Usto, ako osoba odbije odgovoriti i potruditi se sudjelovati u rješavanju vlastitog problema, bit će vam lakše odbiti je.

Pitanje drugu osobu potiče da sama razmisli o rješenju i daje joj do znanja da smo mi zainteresirani čuti što želi reći, tj. da cijenimo njezino mišljenje.

Ako osoba odbija dati bilo kakav odgovor, jasno je da joj uopće nije potrebna pomoć, već se samo želi po kratkom postupku riješiti obaveze - što nas oslobađa grižnje savjesti ako ju odbijemo.

Cijenite svoje vrijeme

Ako to ispravno radimo, odbijanje nam može pomoći da nas drugi poštuju. Njime pokazujemo da smo spremni pomoći ako nekome zatreba, no nismo ničiji potrčko. Važno je pokazati da svoje obaveze izvršavamo kako treba i držimo do njihove važnosti. Time pokazujemo samopouzdanje koje privlači ljude.