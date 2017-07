Tetoviranje - sve što trebate znati

Tetoviranje je sve popularnije i više nije sramota imati tetovažu, štoviše, na taj način postajete puno veća faca nego što ste bili. Ipak, ne treba se olako upustiti u tetoviranje bez nekih predznanja o njezi tetovaža.

Većina ljudi zna da prljava igla za tetoviranje može prenijeti infekcije poput hepatitisa C. No, manje je poznato da se sama rana može inficirati - što može dovesti do teških posljedica.

Iako infekcije novih tetovaža nisu uobičajena pojava, nisu niti toliko rijetke. Jedna nedavna studija otkrila je da 3,2% ljudi koji su se tetovirali, prijavili najmanje jednu infekciju tetovažu.

Mogli bi reći da je tetoviranje slično šivanju. A sa svježim šavovima, sigurno nećete ići na kupanje u jezerima, rijekama, slanoj vodi i bazenima, sve dok tetovaža zaraste - to jest, dok ne opadne krastica, što obično traje od jednog do nekoliko tjedana.

Njega nakon tetoviranja je iznimno važna. Perite ju vodom i namažite debljim slojem vazelina. kad dođete doma, maknite zaštitnu foliju, kako bi koža disala. Plastične folije drže ju toplom i vlažnom, što omogućuje rast bakterija.

Prvi dan probajte izbjeći tuširanje i kupanje. Nemojte ni stavljati antiobiotske masti. Antibiotici mogu izazvati alergijsku reakciju kože koja može narušiti izgled tetovaže. Izbjegavajte i direktno izlaganje suncu. Kod pranja tog područja, nemojte 'ribati' tetovažu i sušite ju lagano tapkajući.

Svaki salon za tetovažu ima svoja pravila za njegu i održavanje koja će vam reći i objasniti odmah nakon tetoviranja, pa vam predlažemo da ih se pridržavate.

Potražite liječnički savjet u slučaju da: