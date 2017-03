The Afghan Whigs u Tvornici kulture 4. lipnja

The Afghan Whigs, jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih alter rock bandova posljednjih trideset godina dolaze na svoj premijerni hrvatski nastup 4. lipnja u Tvornicu kulture. Kao predizvođač nastupit će ugledni britanski kantautor Ed Harcourt.

Osnovani u Cincinnatiju davne 1986., The Afghan Whigs su, nošeni prije svega fantastičnim skladateljskim darom Greg Dullija, 90-tih godina predstavljali jedan od najznačajnijih bandova tada izrazito jake američke alter rock scene. Svoje kreativne, ali i komercijalne vrhunce band je dohvatio albumima "Congregation", "Gentlemen" i "Black Love". Početkom 2001. privremeno prestaju s radom sve do 2011. Kad su njihov povratak najavili promoteri All Tomorrow's Parties, nakon čega je bend obišao velike svjetske festival od kojih su se posebno istakli nastupi na Primaveri i Lollapaloozi. Posljednji studijski album "Do The Beast" objavili su 2014. nakon 16 godina duge diskografske pauze, a u Zagreb dolaze malo manje od mjesec dana nakon objave novog materijala nazvanog "In Spades" i planiranog za 5. svibanj.

The Afghan Whigs - "Gentleman"

Greg Dulli, vođa Afghan Whigsa, jedna je od najcjenjenijih figura američke nezavisne rock scene uopće. Od gomile off projekata izdvaja se band The Gutter Twins koji je osnovao s Markom Laneganom, kao i zanimljiva činjenica da je Dulli jedini glazbenik uz Dave Grohla koji je sudjelovao na prvom albumu Foo Fightersa. Taj album Grohl je snimio potpuno sam, a za dodatne instrumente i nadgledanje cijelog projekta zvao je samo Dullija.

Kao predizvođač nastupit će hvaljeni britanski kantautor Ed Harcourt. U svojoj bogatoj karijeri Ed je ulovio nominaciju za prestižnu nagradu Mercury za album "Here Be Monsters", objavio šest studijskih albuma i nekoliko EP-a te skladao za Sophie Ellis-Bextor, Palomu Faith i Marianne Faithful.

Ed Harcourt - "Apple Of My Eye"

Ulaznice za premijeni nastup Afghan Whigsa u prodaju kreću ovaj petak, 10. ožujka po early bird cijeni od 110 kn. Ta cijena aktualna je do 9. travnja, a od sljedećeg dana iznositi će 130 kn. Cijena na dan koncerta je 150 kn.

U prodaji će se pojaviti i izrazito limitirani broj VIP ulaznica po cijeni od 790 kn. Ta ulaznica uključuje druženje s bandom za vrijeme tonske probe, meet & greet i nešto iz merchandise ponude.

