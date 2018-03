The Bonnevilles u Tvornici kulture 10. travnja

Garage/blues duo The Bonnevilles iz Sjeverne Irske prvi put stiže pred našu publiku u Tvornicu kulture 10. travnja ove godine. Radi se o jednom od najzapaženijih europskih garažnih rock bendova, a u sklopu proljetne turneje stižu i u Zagreb.

Bend je formiran prije 10 godina, a ubrzo nakon što su gitarist i pjevač Andrew Andy McGibbon i bubnjar Chris McMullan krenuli skupa svirati objavili su i prvi album "Good Suits & Fightin' Boots". Eksplozivna energija njihovih pjesama i autentičan žanrovski izričaj publiku su osvojili "na prvu", a bend se brzo nakon toga probio i u SAD-u. Posljednja dva albuma objavili su za Alive Records, a 2015. svirali su na prestižnim festivalima The Deep Blues Fest i Juniors Juke Joint i diljem SAD-a.

The Bonnevilles - No Law in Lurgan

Posljednji album "The Arrow Pierced My Heart" objavili su 2016. godine. Albumom su dokazali kako uspješno ujedinjuju nasljeđe irskog folka s prvoklasnim bluesom, a da sve skupa zvuči kao potpuno novi žanr. Novi album "Dirty Photographs" objavljuju upravo danas, a sudeći po prvim kritikama, radi se o još jednom sjajnom albumu dvojca iz Sjeverne Irske koji će sigurno naći put do još šire publike.

Ulaznice za zagrebački koncert u pretprodaji možete nabaviti po cijeni od 40 kuna, dok će na dan svirke upad biti 60 kuna.

Službena prodajna mjesta: