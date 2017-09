The Doors Real Tribute u Vintage Industrial Baru 30. rujna

U subotu 30. rujna, stiže THE DOORS REAL TRIBUTE u Savsku 160, koji će odati počast The Lizzard Kingu - Jimu Morrisonu i The Doorsima svirajući presjek karijere jednog od najvećih rock bendova, posebice kad je riječ o blues psihodeliji.

Bitna trivija je da ove godine brojimo 50. obljetnicu albuma 'Strange Days', s kojeg se najviše proslavila pjesma 'People are strange'.

Iz okolice Novog Sada dolaze Lost Paris Tapes koji se trude biti što autentičniji, i što se tiče tehničke, ali i vizualne strane. U bendu su sve vrhunski glazbenici, a spomenut ćemo da je s njima surađivao i Robert Telčer (gitarist Partibrejkersa, Boye, Muzika Poludelih...)

The Doors je američki psihodelični rock sastav. Nastaju 1965., a prvi album izdaju 1967. godine. Glazba je svojevrsna mješavina bluesa, rocka i popa - sve to umotano u psihodelični stil glazbe.

Tekstovi Jima Morrisona nastaju pod utjecajem Aldousa Huxleya, Williama Blakea - od koga preuzima ideju da: 'Put pretjerivanja vodi do palače mudrosti - The road of excess leads to the palace of wisdom'. Neizostavan uzor je i Friedrich Nietzsche te francuskih simbolistički pjesnici kao što su Baudelaire i Rimbaud - od kojeg pruzima ideju 'dugoročnog poremećaja osjetila da bi se prodrlo u nepoznato'.

Ime 'The Doors' predstavlja vrata koja otvaraju nepoznato, bazirajući se na idejama W. Blakea i Huxleya, koji u svojoj knjizi 'Vrata percepcije' testira djelovanje meskalina i zaključuje da droga otvara ventil u mozgu. Taj ventil filtrira podatke koje primamo percepcijom te nas prisiljava da stvarnost promatramo 'utilitarno', odnosno promatramo predmete na način na koji su nam evolutivno korisni, dok pod utjecajem psihoaktivnih droga, ventil se otvara i propušta sve podatke stoga počinjemo percipirati predmete onakve kakvi jesu sami po sebi.

**************************************

BIOGRAFIJA:

Osnivanje sastava The Doors počinje susretom između dva učenika, Jima Morrisona i Raya Manzareka u srpnju 1965. godine u filmskoj školi 'UCLA' iz Beach Californije. Morrison je rekao Manzareku: 'Zabilježio sam fantastičan rock and roll koncert koji se događa u mojoj glavi'. Na Manzarekovo ohrabrenje otpjevao mu je 'Moonlight Drive' i to je bilo dovoljno.

1967. godine sastav izdaje prvi album 'The Doors', koji ima karakterističan, blues/rock psihodelični stil. Izdaju singl 'Light my fire' (poslije 'Break on through'), koji postaje #1 na billboardovoj Top ljestvici, i zadržava taj status puna četiri tjedna.

1968. zvuk benda postaje izloženiji psihodeliji koja je izazvana metafizičkim vizijama Jima Morrisona, a uskoro je uslijedio , po nekima, najbolji album 'Strange Days'. Nakon toga izdaju i treći album 'Waiting For The Sun'.

1969. godine izlazi četvrti album 'The Soft Parade', kojeg prožima mračna atmosfera još od prethodnog albuma. Također, iste godine dogodio se i zloglasni koncert u Miamiju, što je kroz neko vrijeme bio najveći razlog da bend prekine turneju.

1970. godine posvećuju se studijskom radu i vraćaju se blues korijenima snimanjem albuma 'Morrison Hotel', a godinu dana kasnije Morrison snima svoj zadnji album 'L.A. Woman', na kojem je vokale snimao u WC-u.

Tada, nakon završetka uvjetne kazne, seli se u Pariz sa svojom curom Pam Courson i menadžerom Billom Siddonsom na kraći odmor, gdje i umire. Nakon njegove smrti, bend izdaje još tri albuma: 'An American Prayer', 'Other Voices' i 'Full Circle'.

Gitarist Robby Krieger je pokušao napraviti projekt s Iggyjem Popom, pa se proširila glasina da će Iggy Pop biti novi pjevač The Doorsa, no izgleda da je Iggy u to vrijeme bio previše navučen na neke druge stvari.

The Doors ponovno izdaju još jedan album s Morrisonom na vokalu, tako što su naknadno snimili muziku na njegove stare snimke recitiranja poezije sa zbirke 'An American Prayer', te 1978. izlazi istoimeni album.

Sve albume grupe "The Doors" izdala je izdavačka kuća "Electra", koja je osim Doorsa objavljivala radove sastava "MC 5", "The Stooges", "Television"... Za vrijeme Doorsa to je bila mala diskografska kuća, dok je danas "Electra" jedna od najbogatijih.

**************************************

DISKOGRAFIJA:

1967. The Doors

1967. Strange Days

1968. Waiting for the Sun

1969. The Soft Parade

1970. Morrison Hotel

1971. L.A. Woman

1971. Other Voices

1972. Full Circle

1978. An American Prayer