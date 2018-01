The Dwarves u pratnji Nick Oliveri Banda i ruskih špijuna Svetlanas stižu u Zagreb - 22.2.2018. Vintage Industrial

Koncert koji ne smijete propustiti! Vraćaju se kultni zli sinovi punka i rocka - THE DWARVES, a njihov najnoviji član Nick Oliveri dovlači i svoj bend NICK OLIVERI DEATH ELECTRIC, koji će napraviti mix pjesama koje je Nick napisao za Mondo Generator i Queens Of The Stone Age. To nije sve! Hardcore poslastica bit će ruski bend SVETLANAS, predvođeni eksplozivnom pjevačicom Olgom, slove za najopasniji bend na svijetu, jer su isprva bend koristili kao paravan za špijunske aktivnosti koje su obavljali u KGB-u.



THE DWARVES

Američki punk rockeri iz Chicaga krenuli su šokirati sredinom 80-ih godina. U startu su krenuli kao garage punk bend, ali s vremenom su ipak svoj zvuk požestili, kao i tekstove pjesama, vizuale i stage performans. Zle sinove je etabliralo samoozljeđivanje za vrijeme nastupa, seks na pozornici, droga, a često su koncerte prekidali nakon 20-ak minuta zbog ozbiljnosti ozljeda koje su nanijeli.

Često ih se karakterizira kao posljednji istinski bastion punk rock ideologije. Uspoređivani su sa The Sonicsima (također ih ulovite kod nas ->https://goo.gl/1cASNX) te su bili dio Paisley Underground scene. A veliki utjecaj i uzor bio im je unikatni GG Allin.

Album coveri su često bili namjerno eksplicitni i zbunjujući (za neke), a često je glavni akter bio glumac patuljastog rasta Bobby Faust koji je za potrebe benda uživao fotografiranje u društvu obnaženih žena, ponekad i s jako rubnim idejama poput razapinjana na križ. Sodomija, krv... gotovo što god ti padne na pamet.

DISKOGRAFIJA

• Horror Stories LP (Voxx Records, 1986, VXS 200.037)

• Toolin' For A Warm Teabag LP (Nasty Gash Records, 1988, NG 001)

• Blood Guts & Pussy LP (Sub Pop, 1990, SP 67)

• Thank Heaven for Little Girls LP (Sub Pop, 1991, SP 126)

• Sugarfix LP (Sub Pop, 1993, SP 197)

• The Dwarves Are Young and Good Looking LP (Theologian Records, 1997, T53)

• The Dwarves Come Clean LP (Epitaph Records, 2000, 86575 1)

• How To Win Friends And Influence People (Reptilian Records, 2001, REP 068)

• The Dwarves Must Die (2004)

• The Dwarves Are Born Again (2011)

• The Dwarves Invented Rock & Roll (2014)

• Lucifer's Crank cassette EP (self issued, 1988, reissued on 7" by Rough Trade No.6 (Karbon), 1991, KAR 13/7)

• We Kill Cock Throbbin' cassette-EP (self-issued, 1988)

• Underworld / Lies / Down By The River (Sub Pop, 1993, SP 183B)[25]

• Fake ID, Bitch 10" Vinyl (2011)



NICK OLIVERI BAND 'DEATH ELECTRIC'

Nick Oliveri se vraća u Vintage Industrial ovaj put kao višestruka ličnost, budući da svira u The Dwarvesima, u svom novom bendu 'Death Electric' te u ruskoj poslastici tog četvrtka Svetlanas. Ukratko u formi 'Death Electric' možete očekivati sve uspješnice koje je Nick napisao za QUOTS-a, Mondo Generator, Kyuss...



SVETLANAS

Ruski punksi koji su oformili bend prvotno zbog špijunskih aktivnosti u KGB-u te zbog toga nose titulu 'THE MOST DANGEROUS BAND IN THE WORLD'.

Ruski trashcore pankeri Olga, Diste, Steve i Ricky dobili su i pojačanje u obliku zvijezde večeri Nicka Oliveria, koji im povremeno uskoči na nastup i dodatno ga zapapri.

DISKOGRAFIJA

• Svetlanas (2010)

• Tales From The Alpha Brigade (2013)

• Naked Horse Rider (2015)

• This is Moscow Not LA (2017)



Karte 65/80kn I Pretprodaja: Vintage Industrial (Savska cesta 160) & Dirty Old Empire (Tratinska 18)