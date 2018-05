The Garden odlazi iz Tisnog

Nakon šest godina The Garden Resorta u Tisnom, teška srca smo primorani najaviti da će ovo biti zadnja godina kako ćemo biti prisutni na ovoj lokaciji ugošćavajući međunarodne događaje koji privlače tisuće posjetitelja iz cijelog svijeta. Ovog ponedjeljka, 28. svibnja, Općinsko vijeće Tisno glasovalo je za ponovno izdavanje dozvole rada Vortex beach baru, koja je bila ukinuta prošle godine zbog ilegalnog rada odmah uz našu lokaciju. Dozvola omogućava Vortexu da i u vremenu između između 07:00 - 12:00 ujutro od 15. lipnja do 1. rujna, pušta iznimno glasnu glazbu te na taj način onemogućava jutarnji odmor gostima festivala. Temeljem svakogodišnjih pritužbi naših gostiju i inozemnih partnera kontinuirano smo upozoravali na navedeni problem. Ovakvom odlukom Općinskog Vijeća Tisno onemogućeno nam je odgovorno poslovanje te ispunjavanje ugovornih obveza koje smo preuzeli prema naših gostima. Slijedom navedenog, The Garden tim od 2019. godine napušta Tisno i uz potporu međunarodnih organizatora događaja započeli smo razgovore o novoj lokaciji za 2019.

Nick Colgan, domaćin lokacije The Garden Resort: "Iako smo jako sretni u Tisnom i još uvijek imamo ugovor s Hostinom, vlasnicima lokacije, ovo će biti naša zadnja godina kako ćemo ugostiti međunarodne događaje u Tisnom. Aktivno ćemo tražiti novu lokaciju za sezonu 2019. i dalje i već imamo nekoliko novih lokacija na umu. Odluka Općinskog vijeća u Tisnom, koja dozvoljava Vortexu da radi odmah uz nas i tijekom naših događaja u vremenu od 07:00 - 12:00 s glasnom glazbom, sprječava The Garden da omogući prigodno okruženje u kojem naši gosti mogu spavati, tako da se oni u budućnosti neće vraćati. Nudimo mali postotak kreveta za festivalske goste, a većina ih odsjeda u Tisnom, Jezerima, Betini i Murteru. Šokirani smo odlukom Vijeća i osjećamo da gledaju kratkovidno na stvari. Čini mi se nevjerojatnim da mali partikularni interesi zaustavljaju projekt koji tijekom osam tjedana u Tisno dovede preko 20 000 inozemnih gostiju. Odluka za napuštanje Tisnog nije bila laka, ali bi ostanak u ovakvom okruženju trajno ugrozio projekt u koji smo zajedno s našim inozemnim partnerima uložili iznimno puno energije i financijskih sredstava. Neprimjereno glasna glazba lokalnog bara ne dopušta ljudima odmor u jutarnjim satima te gosti više ne žele odsjedati na lokaciji.

Ove godine očekujemo do 20 000 posjetitelja iz više od 40 zemalja svijeta koji troše oko 100 eura po danu i ostaju minimalno 7 dana, a ovogodišnji budžet vanjskih promotora je otprilike 1,5 milijuna eura samo za programski dio. Ovo je najbolja godina do sada, četiri od šest događaja su rasprodana unaprijed za ovu sezonu, a imamo i dva nova događaja u planu za iduću godinu, kao i jedan manji događaj u predsezoni. Ove godine smo dodatno investirali u mobilne domove unutra lokacije kampa, ali sada će ovi gosti biti potpuno ometeni od strane Vortexa. Pokušat ćemo u razgovoru s drugim čelnicima lokalnih samouprava pronaći novu destinaciju za The Garden u Hrvatskoj. Osjećamo odgovornost i žao nam je brojnih mještana koji su nas kontaktirali i proteklih godina investirali u svoje smještajne kapacitete na bazi naših gostiju. Smatramo da je Općinsko vijeće donijelo odluku koja nije promišljena i dugoročno je štetna za lokalno stanovništvo s kojim iznimno dobro surađujemo. Nevjerojatno je da upravo predstavnici naših prijatelja iz Tisna donose ovakvu odluku."

Promoteri iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva i Nizozemske su se također oglasili o ovom slučaju.

Tom Paine, Love International Festival: "Vortex je ozbiljna prijetnja i konstantna smetnja za Love International. Uporno dobivamo prigovore od posjetitelja vezane za buku u jutarnjim satima kada svi pokušavaju spavati i odmoriti se. Ne pridonosi ni na koji način području ili festivalu, već odbija ljude da dođu i sljedeće godine na festival u koji ulažemo velike napore da bi svake godine privukli preko 2500 ljudi u Tisno na odmor."

Alex Lowes, SunceBeat: "Kao što znate, predstavljamo nešto stariju publiku i ove godine bilo je lijepo vidjeti toliko mnogo djece na lokaciji. Svi posjetitelji vole SunceBeat, ali beach bar Vortex pored naselja sada postaje ozbiljan problem i prijetnja svim napornim radovima koje smo uložili u privlačenje tolikih turista u Tisno. Dobivamo brojne pritužbe, problemi buke su osobito ozbiljni između 06:00 i 12:00 i ljudi sada kažu ako se nastave da se neće vratiti. Uništava nam dnevni program, jašu na leđima našeg dobrog imena i napornog rada te ulaganja stotina tisuća funti da se ovaj festival održi. Nikada nismo imali problema sa SunceBeatom, kao što znate, ali bilo koji nagovještaj lošeg ponašanja dolazi zbog tog bara jer klijente stavlja u poziciju iskušenja da ostanu vani duže nego što bi trebali. S druge strane, s obzirom da je tako blizu Hostinu ljudi misle da je to dio festivala i žele proći ogradu i zaštitare te uzrokuju još više problema. Nitko više ne želi kampirati, a osim kampa imamo i problema s apartmanima bližima plaži za koje su gosti tražili povrat novca. Svi se žalimo svake godine po malo, ali ove godine je bilo gore nego ikada. Vidio sam događaje kako odlaze i prije, i bilo bi razorno gledati da nakon ovakvih napora SunceBeat koji dovodi 2500 turista u Tisno, zbog jednog kafića ode iz Tisnog. Više od svega bi volio razgovarati s nekim nadležnim osobno da objasnim koliki nam problem ovo svima stvara."

Noah Ball, Soundwave & Hospitaliy On The Beach: "Što se tiče Vortexa, nadamo se da je njihova licenca i dalje ostane poništena. Godinama se borimo s problemima sigurnosti i zdravlja koji proizlaze iz neodgovorne usluge spomenutog bara, te neetičnog radnog vremena što konstantno predstavlja veliki izazov našim radnicima.

Buka koja stvara Vortex bar postaje ozbiljan problem za naše klijente koji spavaju na lokaciji, te se mnogi gosti bune na istu. Iskreno se nadam da lokalna uprava može zadržati Vortex zatvorenim , jer bi nam bilo veoma žao razmatrati alternativne lokacije za naša dva događaja koji se održavaju u Tisnom."

Nick Wetzel, Dekmantel Selectors: "Dekmantel Selectors privlači 2500 posjetitelja u Gardenu od 2016. godine kako bi uživali u pet dana kvalitetne glazbe i prekrasnom mjestu Tisno, što ga čini jednim od najboljih odredišta širom Europe gdje gosti mogu uživati u gostoprimstvu Hrvata. Kao iskusan organizator događaja (više od 100 000 posjetitelja godišnje u više zemalja), veoma smo zabrinuti zbog Beach Bar Vortexa zbog sljedećih razloga.

-Ne možemo jamčiti sigurnost i zdravlje naših posjetitelja koji koriste Beach Bar Vortex između naših zatvaranja i otvaranja. Namjerno postavljamo vremenska ograničenja na redovne dane festivala kako bismo osigurali njihovo zdravlje i da naši posjetitelji unutar svog odmora imaju i period za odmor u tišini.

-Naši posjetitelji koji su spavali u The Garden Resortu, bilo u kampu ili apartmanu, masovno su se žalili na buku i smetnje poslije 03:00 pa sve do podneva. To dovodi do smanjenja rezervacije smještaja i samog festivala. Također razumijemo da postoje pritužbe iz sela.

-Jednostavno smatramo da je neetično profitirati na teškom i profesionalnom radu svih festivalskih organizacija i samog The Gardena kako bi privukli tisuće posjetitelja u Tisno i Hrvatsku, a sve to bez isporuke istih visokih standarda u sigurnosti, zdravlju, smještaju, zvuku i izvođačima."

Wez Saunders, Defected Croatia: "Kod Defecteda se radi o našoj zajednici. Sve što radimo je kako bi pružili našoj zajednici najbolje iskustvo. Jedinstvo. Obitelj. Zajedništvo. Ranije ove godine bili smo oduševljeni čuti da je Vortexu poništena dozvola nakon što smo iskusili narušavanje naše zajednice 2016. i 2017. Sada smo poprilično obeshrabreni činjenicom da je ta odluka pobijena. Za naš Defected Croatia festival Vortex je postao ozbiljan problem i predstavlja rizik za naše posjetitelje koji se vraćaju u Tisno.

Buka koja se stvara na njihovim neslužbenim after partyjima dovodi do brojnih žalbi, nemogućnosti spavanja što znači da se naši posjetitelji ne mogu odmoriti, što onda utječe na njihovu predanost našem festivalu. Često završi time da horde posjetitelja pokušavaju spavati kroz dan što nije idealno, niti dobro izgleda. Daleko je od toga što očekujemo od našeg festivala i za našu zajednicu to je ozbiljan problem. Imali smo oko 100-150 ljudi koji su nam rekli da se zbog toga neće vratiti na festival, a to su samo oni za koje znamo. To je uništilo naš dnevni program, Vortex očito iskorištava teški rad i ulaganja nas, vas i drugih festivala u The Garden Resort u Tisnom. Ne možemo prodati nikakve opcije smještaja u kampu jer će ljudi jedino tražiti povrat novca zbog razine buke koju proizvodi Vortex izvan normalnih sati, a to zauzvrat ima stvarni komercijalni utjecaj na našu mogućnost da festival raste. Jednostavno, ako nam ovo predstavi daljnje probleme u 2018. godini, nećemo imati drugog izbora nego tražiti alternativne lokacije u 2019. godini, što je daleko od naše poslovne strategije i želja jer volimo raditi s The Gardenom i vjerujemo im. I The Garden je jedna od najljepših lokacija na svijetu. Ne želimo biti istjerani od neslužbene treće strane. To bi bila grozna šteta."

The Garden Resort u Tisnom je izglasan među 10 najboljih europskih festivalskih lokacija po pisanju utjecajnog The Guardiana, dobiva potporu najvećih medija poput The Telegraph, The Independent, DJ Mag, uz potporu lokalnih, nacionalnih i regionalnih medija. Festivalski posjetitelji došli su iz svih dijelova svijeta, poput Australije, Novog Zelanda, Rusije, Islanda, i iz cijele Europe, kako bi posvjedočili jedinstvenom spoju odmora s glazbenom pozadinom. To je stvorilo i konstantni interes te su promoteri iz cijele Europe sada postali integralni dio hrvatske festivalske priče u Tisnom. Dat ćemo sve od sebe da ovu sezonu odradimo po planu, a onda ćemo svi zajedno posaditi The Garden sjeme negdje drugdje.