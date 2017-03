The Killers na nultom danu Exit Festivala!

Bit će to novi Get EXITed, specijalni događaj u sklopu kojeg je i Robbie Williams prije dve godine priredio pravi spektakl pred više od 33.000 ljudi na Ušću. "Jedan od najvećih bendova stoljeća", "Najveći američki rock bend", "Najbolji veliki bend na svijetu", samo su neki od citata o The Killers koji su napisali svjetski mediji kao što su NME, MTV, VICE i brojni drugi.

Vlasnici četiri No.1 albuma i dobitnici čak devet prestižnih nagrada za najbolji svjetski rock bend na Petrovaradinsku tvrđavu dolaze u sklopu ekskluzivne turneje na kojoj će nastupiti u svega desetak zemalja među kojima su SAD, Velika Britanija, Španjolska i Srbija!

Ova turneja već vrijedi za jednu od najtraženijih ove godine, te je njihov srpanjski koncert u nepreglednom Hyde parku rasprodan za samo nekoliko dana, dok se cijena ulaznica na crnom tržištu za taj koncert kreće do vrtoglavih 700 Eura! Ovim su iza sebe ostavili izvođače kao što Justin Bieber ili Kings of Leon, čije se karte za koncert na istom mjestu nekoliko dana ranije i dalje mogu naći u redovitoj prodaji.

The Killers su u proteklih nekoliko godina bili apsolutni headlineri gigantskih festivala kao što su Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, Rock am Ring i drugi, osvajajući pri tom i nagradu za najboljeg festivalskog headlinera i najbolji bend uživo! Zbog svega ovog se očekuje da u Novi Sad ovog srpnja dođe još veći broj posjetitelja iz cijelog svijeta u spektakularnoj uvertiri za četiri dana i noći ovogodišnjeg EXIT festivala! Ovim povodom, Dušan Kovačević, osnivač Exita potvrdio je prisutnima da se radi o prekretnici: "Ovo je definitivno početak nove ere EXIT festivala, jer smo s konceptom nultog dana uspjeli na tvrđavu dovesti jedan od najvećih svjetskih bendova, čije su turneje uglavnom rezervirane za stadionske solo koncerte".

Press konferenciju otvorio je sastav Jonathan, riječka indie-rock senzacija koji su sjajnom izvedbom jednog od najvećeg hitova Killersa, "Somebody Told Me", pružila prisutnima djelić atmosfere koji nas očekuje u srijedu, 5. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi. Oni su ujedno i prvi potvrđeni bend koji će u Novom Sadu nastupiti prije Killersa i tom prilikom predstaviti novi album "To Love.." objavljen u veljači ove godine.

Killersi dolaze! https://www.youtube.com/watch?v=_0Q1e7dHpA4